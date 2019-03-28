Geleceğin İtfaiyecileri Tatbikatta Hünerlerini Sergiledi

Kayseri'de Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İtfaiye ve Yangın Güvenliği Bölümü öğrencileri, deprem, yangın ve kurtarma tatbikatında hünerlerini sergiledi.

Kayseri İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Kayseri Organize Sanayi Bölge (OSB) Müdürlüğü İtfaiye Daire Başkanlığınca düzenledi tatbikatta, Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İtfaiye ve Yangın Güvenliği Bölümü öğrencilerinin performansı göz doldurdu.

Kayseri OSB Müdürlüğü İtfaiye Daire Başkanlığının eğitim alanında gerçekleştirilen tatbikata 45 öğrenci, 26 itfaiye ve 21 AFAD personeli, arama kurtarma köpeği, çevik kuvvet, sağlık ekibi ve doğal gaz acil müdahale ekibi katıldı.

Senaryo gereği yaşanan deprem sonrası acil durum kriz merkezi oluşturuldu, enkaz altından yaralılar kurtarıldı, özel platformdaki yangına müdahalede bulunuldu.

Tatbikat, ekibin yüksek binadan bayraklı inişiyle tamamlandı.

Tatbikatı, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, öğrenciler ve davetliler izledi.

Kaynak: AA