GELECEĞİN İNŞAAT MÜHENDİSLERİ BETON YOL ÇALIŞMASINI İNCELEDİ

ESKİŞEHİR (Habermetre) - Eskişehir Teknik Üniversitesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri, Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin Yazılıkaya, Kayı, Gökçekuyu Mahallelerini bağlayan beton yol uygulamasını yerinde inceledi.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesinin düzenlediği 65 öğrencinin, ESTÜ ve ESOGÜ öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri, Türk Çimento Sanayicileri Birliği temsilcilerinin ve İnşaat Mühendisleri Odası yönetim kurulunun katılımlarıyla gerçekleşen teknik gezide, silindirle sıkıştırılmış beton yol uygulaması yerinde incelendi. İnşaat Mühendisliği öğrencilerine Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile Türk Çimento Sanayicileri Birliği tarafından beton yolun teknik ve uygulama çalışmaları anlatıldı.

Teknik gezi sonrasında katılımcılar Frig Vadisi, Midas Antik Kenti ve Yazılıkaya'yı da gezdi.

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