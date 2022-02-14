Geleceğin iletişiminde Türk şirketten önemli ortaklık

Nesnelerin interneti (Internet of Things) alanında çalışmalarını yürüten Türk şirketi Numondial, Baklava isimli bütüncül kanal iletişimi platformu için İngiltere merkezli floLIVE ile entegrasyon konusunda anlaştı.

Yüzde 100 Türk sermayeli olduğu belirtilen bilişim şirketi Numondial, geleceği şekillendirmesi beklenen nesnelerin interneti (IoT) alanında dev bir ortaklığa imza attı. Şirket tarafından üretilen Bütüncül Kanal İletişimi (Omni Channel Communication) platformu Baklava, İngiltere merkezli floLIVE şirketiyle entegrasyon anlaşmasına vardı.

Akıllı evlerden veri odaklı tarım yapmaya, cihazların birbiri ile ilişkisinden yemek siparişine kadar dünyadaki tüm sektörleri etkisi altına alması öngörülen nesnelerin interneti konusunda global bir oyuncu ile entegrasyona geçmenin öneminin altını çizen Numondial kurucu ortağı Mustafa Sokullu, "Türkiye 5G teknolojine adım adım yaklaşırken, biz de firmalarımızın bu sürece uyum sağlaması yolunda önemli bir adım attık. Bundan böyle Baklava ismini verdiğimiz platformumuz üzerinden firmalar Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM), Kurumsal Kaynak Yönetimi (ERP) başta olmak üzere diğer tüm ilişki yönetim süreçlerini hiçbir ek uygulamaya (app) ihtiyaç duymadan bilgisayar ya da tablet üzerinden kolaylıkla ve güvenli şekilde idare edebilecek" dedi.

Baklava CRM'in, yeni bir iletişim kanalı olan IoT iletişimini 16 iletişim kanalına ek olarak global düzeyde içerdiği belirtildi.

Konu hakkında floLIVE EMEA Başkanı Benny Einhorn şöyle konuştu: "Türk şirketi, son kullanıcıların her gün kullandıkları iletişim kanallarından, SMS, sosyal medya, e-posta, chatbot, CRM, iş akışı yönetimi araçları ve daha pek çok kanaldan IoT ile iletişim kurmaları için yeni bir yol geliştirdi. Stratejik ortaklığımızla entegrasyon, güvenlikten faturalandırmaya kadar tüm bu iletişim kanallarını yönetmek için tek bir ekran ve tek bir API ilişkisi sağlayacak."

Daha hızlı ve akıcı operasyon süreçleri

Verilen bilgiye göre Qualcomm, Dell ve Intel gibi küresel teknoloji şirketlerine hizmet vermesinin yanı sıra 180 ülkede 500 GSM operatörüyle entegre çalışan floLIVE'ın küresel gücünü arkasına alan Baklava firmalara operasyonlarında hız ve esneklik kazandırarak önemli rekabet avantajı sağlayacak. Türk şirketi çalışmalarını, büyük önem kazanan veri güvenliği konusunda en yüksek denetim ve standartlara uygun olarak küresel iş ortaklarıyla birlikte yürütüyor. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi