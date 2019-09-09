09.09.2019 16:14

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Tıp Fakültesinde geleceğin hekimlerini Ahilik ahlakı ile yetiştirdiklerini bildirdi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektör Karakaya, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ali Güneş, Sağlık İl Müdürü Dr. Ali Bulut ve Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Yahya Şahin ile bir araya geldi.

Üniversitede devam eden çalışmalar hakkında bilgi veren Karakaya, üniversite şehir iş birliğini önemseyerek, kente katkı verecek projeler hazırladıklarını ifade etti.

Tıp Fakültesi binasında artık son rötuşlar yapıldığını ve öğrencilerin yeni döneme kendi binalarında başlayacaklarını belirten Karakaya, şunları kaydetti:

"Yönetim olarak Tıp Fakültesinin kısa sürede tamamlanması için elimizden gelen gayreti gösterdik. Kırşehir'in uzun bir süredir ihtiyacı olan Tıp Fakültesini kazandırmanın mutluluğu içindeyiz. Tıp Fakültesine 4. dönem öğrencilerini almaya başladık. Geleceğin hekimlerini Ahilik Ahlakı ile yetiştiriyoruz. Öğrencilerimiz kentte bulundukları sürede eğitimlerinin yanı sıra, Ahilik geleneğine uygun öğretileri de almaktalar. Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir'in üniversitesidir, burayı hep birlikte güçlendireceğiz. Kırşehir ve Kırşehirlilerden maddi ve manevi her zaman desteğini bekliyoruz."

AK Parti Kırşehir Milletvekili Kendirli ise Tıp Fakültesinin Kırşehir'e kazandırılmasında büyük emekleri olan Rektör Karakaya'ya teşekkür ederek, Tıp Fakültesinin geliştirilmesi ve Kırşehir'in bir sağlık merkezi haline gelmesi için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini de ifade etti.

Kaynak: AA