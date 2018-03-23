Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, girişimci ve girişimci adaylarını bir araya getirmek amacıyla düzenlenen "Geleceğin Gücü Girişimciler G3 Forum"u 26 Mart'ta Ankara'da gerçekleştirilecek.

TOBB'dan yapılan açıklamaya göre, bu yıl 10'uncusu düzenlenen forumla, bin 500 girişimci ve girişimci adayı "Girişimcilik Senin İçinde, Gözünde Büyütme" temasıyla bir araya gelecek.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek interaktif yuvarlak masa formatı kapsamında girişimci ve girişimci adayları iş fikirlerini başarılı girişimcilerle paylaşacak ve fikir alışverişinde bulunacak. Forumda, girişimcilik konusunda farkındalığı artırmak ve girişimciler arasındaki ilişkileri geliştirmek hedefleniyor.

G3 Forum'da bu yıl ayrıca Ankara Kalkınma Ajansı tarafından açılan stantta girişimci ve girişimci adaylarına destekler ve çalışmalar hakkında bilgi verilecek.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in katılımının beklendiği forumda, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ali Sabancı, G3 Platform Başkanı Gülden Yılmaz, TOBB Türkiye Tekstil Sanayi Meclisi Başkanı Abdülkadir Konukoğlu ve Hasan Aslanoba'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda iş adamı tecrübelerini genç girişimciler ve girişimci adayları ile paylaşacak.

Açıklamaya göre, TOBB'un öncülük ettiği projeye, Ankara Ticaret Odası, Ankara Sanayi Odası, Ankara Ticaret Borsası, Ankara Kalkınma Ajansı ve Habitat Derneği de katkıda bulunacak.

Geleceğin Gücü Girişimciler- G3 Forumu daha önce Kayseri ve Trabzon'da gerçekleştirilmişti.