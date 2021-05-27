SPOR Geleceğin futbolcuları Mersin'den çıkacak
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SPOR Geleceğin futbolcuları Mersin'den çıkacak

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Mersin Paris Saint-Germain Futbol Akademisi ile Uganda Bölgesel 3'üncü Lig ekiplerinden Mateete Football Clup arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Mersin Paris Saint-Germain Futbol Akademisi ile Uganda Bölgesel 3'üncü Lig ekiplerinden Mateete Football Clup arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Mersin Paris Saint-Germain Futbol Akademisi ile Uganda Bölgesel 3'üncü Lig ekiplerinden Mateete Football Clup arasında imzalanan protokol ile iki kulüp arasında karşılıklı olarak yetenekli futbolcular keşfedilerek, bir araya getirilecek. Proje ile yetenekli sporcuların eğitimlerine destek olmak ve geleceğe iyi birer futbolcu yetiştirmek, aynı zamanda ülkeler arasında sevgi, saygı, barış ve dayanışma noktasında köprü görevi görerek özellikle çocukların iyi yetişmesi için gerekli her turlu destek sağlanacak.

Paris Saint-Germain Futbol Akademisi Başkanı Rıfat Raşit Omar ile Mateete Football Clup Başkanı Mehmet İhsan Kalkan arasında imzalanan protokolün ardından her iki ülkenin gençleri Yenişehir ilçesindeki Özgecan Aslan Spor Tesisleri'nde bir arada antrenman yaptı.

SPOR Geleceğin futbolcuları Mersin'den çıkacak
SPOR Geleceğin futbolcuları Mersin'den çıkacak
SPOR Geleceğin futbolcuları Mersin'den çıkacak
SPOR Geleceğin futbolcuları Mersin'den çıkacak
SPOR Geleceğin futbolcuları Mersin'den çıkacak
SPOR Geleceğin futbolcuları Mersin'den çıkacak
SPOR Geleceğin futbolcuları Mersin'den çıkacak
SPOR Geleceğin futbolcuları Mersin'den çıkacak
SPOR Geleceğin futbolcuları Mersin'den çıkacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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