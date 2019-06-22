Geleceğin futbolcuları buluştu

Karabük'te, Altınordu Futbol Okulları turnuvası yapıldı.

Safranbolu sentetik sahasında yapılan turnuvaya çeşitli yaş gruplarından 250 öğrenci katıldı.

Altınordu Futbol Okulları Karabük sorumlusu Cumhur Onkardeşler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turnuvaya Ankara, Eskişehir, Bartın ve Zonguldak'taki futbol okullarının öğrencilerinin geldiğini söyledi.

Çocukların kaynaşması için şenlik havasında bir turnuva yaptıklarını belirten Onkardeşler, "Biz çocuklara kitap okuma ödevleri veriyoruz. Okudukları kitapların özetlerini istiyoruz. Çocuklar antrenmana 15 dakika önce geliyorlar ve kitap okuyorlar. Kitap okuduktan sonra antrenmana başlıyorlar. Resim ödevleri veriyoruz. Çocuklarımızın tırnak kontrolünü yapıyoruz. Yeme içmelerini takip ediyoruz. Ders notlarını takip ediyoruz." dedi.

Onkardeşler, Altınordu'nun "İyi birey, iyi vatandaş, iyi futbolcu" ilkesi olduğunu ifade ederek, "Bizde futbolculuk üçüncü planda. Zaten iyi birey ve vatandaş olduktan sonra kişinin futbolculuğu da iyi olur. Futbolcu olmasa bile iyi bir vatandaş olur. Bizim çabamız çocuklara bilinçli spor yaptırmak." diye konuştu.

Kaynak: AA