Geleceğin Fitness Teknolojisi VR, Türkiye'de İlk Kez Ağaoğlu MyClub'ta

Yüksek teknolojili fitness cihazları ile dünya fitness endüstrisine yön veren

Life Fitness ve Virzoom'un ortaklaşa geliştirdikleri VR (Virtual Reality – Sanal Gerçeklik) teknolojisi sayesinde kullanıcılar fitness salonundan çıkmak istemeyecek!

Gelişen teknoloji hayatımızı her noktada değiştiriyor. Son dönemde teknoloji kanaat liderleri tarafından oldukça fazla konuşulan sanal gerçeklik gözlükleri önümüzdeki yıllarda oldukça fazla konuşacağımız teknolojiler arasında yer alacak. Pek çok fitness ekipmanı firması ve tesisi, fitness salonlarında vakit geçiren üyelerin, zamanlarını daha verimli ve etkili bir şekilde nasıl geçireceğini araştırıyor. Life Fitness'ın yaptığı araştırmalar sonucunda fitness salonlarında daha verimli bir şekilde vakit geçirmenin yolu bulundu!

Life Fitness'ın, Virzoom adlı Amerikalı firma ile beraber geliştirdikleri VR Teknolojisi sayesinde üyeler artık eğlenceli ve etkili antrenmanlar yapabilecekler. Yapılan araştırmalara göre Life Fitness VR cihazının olduğu bir fitness salonuna gelen üye, bu cihazın üzerinde 38 dakika süre harcıyor. Bir üyenin, bir kardiyo cihazının üzerinde geçirdiği sürenin dünya ortalamasının 10 dakika olduğunu düşünürsek; Life Fitness VR'ın yarattığı değeri anlamamız daha kolay olacak. Geliştirilen VR teknolojisi sayesinde üyeler yatay veya dikey bisiklet kullanırken Tank, Cycle, Pegasus, Chopper, Cowboy, Racecar, Kayak gibi 6 farklı oyunu oynayabilecekler.