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Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Bursa, OSB, Güncel

Geleceğin fabrikasına tam not

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) liderliğinde firmaların yeni sanayi dönüşümüne geçişine destek olmak amacıyla kurgulanan Yetkinlik ve Dönüşüm Merkezi Bursa Model Fabrika, Bursa Organize Sanayi Bölgeleri Birliği A.Ş. (BOSBİR A.Ş.) üyesi OSB'leri ağırladı.

09.03.2020 11:09 | Son Güncelleme: 09.03.2020 11:09
Geleceğin fabrikasına tam not

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) liderliğinde firmaların yeni sanayi dönüşümüne geçişine destek olmak amacıyla kurgulanan Yetkinlik ve Dönüşüm Merkezi Bursa Model Fabrika, Bursa Organize Sanayi Bölgeleri Birliği A.Ş. (BOSBİR A.Ş.) üyesi OSB'leri ağırladı.


Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) destekleriyle yürütülen Bursa Model Fabrika (BMF), deneyimsel öğrenme tekniklerini kullanarak teori ve pratiği birleştiriyor. 2019 Mart ayında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın da katılımıyla hizmete açılan merkezde firmalara yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetleri verilmeye de devam ediliyor. BOSBİR üyesi sanayi bölgelerinin yönetim kurulu başkanı ve bölge müdürleri, Bursa Model Fabrika'yı ziyaret etti. Heyet, işletmelerde operasyonel mükemmeliyet ilkelerinin, deneyimsel öğrenme tekniklerini kullanarak, ölçeklenebilir bir şekilde yaygınlaştırılmasını sağlayan merkez hakkında detaylı brifing aldı.


Geleceğin fabrikası dijital dönüşüme hazırlıyor


BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa iş dünyasının talepleri doğrultusunda kurgulanan BMF'nin firmaların yeni sanayi dönüşümüne hazırlanmasında büyük katkı sağladığını söyledi. Bursa Model Fabrika'nın verimlilik artışından kaliteye, yalın üretimden dijital dönüşüme kadar birçok alanda firmalara rehberlik yaptığını kaydeden Başkan Burkay, merkezin işletmelerde operasyonel mükemmeliyet ilkeleri ve deneyimsel öğrenme tekniklerini kullanarak ölçeklendirilebilir bir şekilde yaygınlaştırılmasını sağladığını da vurguladı. Başkan İbrahim Burkay, "Ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 vizyonu doğrultusunda milli ve yerli hamlelerle daha güçlü bir geleceğe ilerleyeceğine inancımız tamdır. Bu noktada Bursa Model Fabrika gibi önemli bir merkezin Bursa'ya kazandırılmasının kentimiz için büyük bir avantaj olarak görüyoruz. Firmalarımızın dijital dönüşüm yolculuğunda ihtiyaç duyduğu gerekli altyapı ve insan kaynağı için destek sağlamaya devam edeceğiz" dedi.


"Verimlilik odaklı merkez"


Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi (DOSAB) Başkanı Halil Ersan Özsoy, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Bursa'ya kazandırılan Model Fabrika'nın sanayinin üretim alt yapısının dönüşümüne katkı sağladığını ifade ederek, "Merkezin firmaların yalın dönüşüm ve dijitalleşme yolculuğunda önemli bir rol üstleniyor. Buradaki üretim tekniklerini işletmelerinde uygulayan KOBİ'lerin üretimin her alanında verim alabileceğini bizzat gördük" dedi.


"Bursa'ya yakışan bir fabrika"


Kayapa OSB Başkanı Yalçın Toy ise, BMF'nin Türkiye'nin üretim üssü Bursa'ya yakışan bir proje olduğunun ifade ederek, "Bizler de bölgemizdeki sanayicileri BMF'ye getirmek istiyoruz. Bu merkez dünya ile yarışır bir boyutta. Bölge sanayicileri olarak bu merkezin tanıtılmasına elimizden gelen desteği vereceğiz" diye konuştu.


"BTSO'yu tebrik ediyorum"


Hasanağa OSB Başkanı Ömer Faruk Korun da Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın Bursa Model Fabrika projesi ile harika bir projeye imza attığını ifade ederek, "Artık yeni çağda verimlilik ve enerji, çok mühim iki konu. BMF de fabrikadaki üretim noktasında girdi maliyelerini düşürecek bir proje. BTSO'yu tebrik ediyorum" dedi.


Bursa İhtisas Deri ve Karma OSB Müteşebbis Heyet Başkan Vekili Rifat Aygüler ise Bursa Model Fabrika'nın sahip olduğu özellikleri ve profesyonel kadrosundan etkilendiğini belirterek, BMF'nin firmaların verimlilik odaklı üretime daha fazla teşvik ettiğini söyledi. - BURSA

Kaynak: İHA

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