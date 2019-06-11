Geleceğin dijital uzmanları Gaziantep'te yetişiyor

Geleceğin dijital uzmanlarını yetiştirmeye ve onlara dijital beceriler kazandırmaya odaklanan 4,5 ay sürecek olan programda gençler, Web Geliştirmeye ek olarak SAP uzmanlarından SAP'nin yeni nesil teknolojilerini de öğrenme fırsatına sahip olacak.

Hızla dijitalleşen Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi'nde (EMEA) hayata geçirilen kodlama girişimleri, yeni kariyer fırsatlarının da önünü açıyor. Dünyayı daha yaşanacak bir yer haline getirmek ve insan hayatını iyileştirmek hedefiyle kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarına devam eden SAP Türkiye, bu yıl Re:Coded ile işbirliği yaparak Gaziantep'te Kodlama Eğitim Kampı'nı hayata geçiriyor. Mayıs ayında Türk Kızılayın Gaziantep Toplum Merkezi'nde ve Kudra'da başlayan eğitimlerde 22 genç, yeni çağın dili kodlama öğrenmenin yanı sıra dijital beceriler de kazanacak. Programın ilk etabında gençler, Web Geliştirme derslerinin yanı sıra iletişim, analitik düşünme gibi sosyal yeteneklerini geliştirmelerini sağlayacak eğitimlere de katılacaklar. Program sonunda başarılı olan gençler ise SAP uzmanları tarafından verilecek SAP Teknoloji eğitimlerine(SAP S/4HANA,SAP Business Suite, ABAP ve SAP Fiori) katılma şansına sahip olacak. Program sonunda ise gençlerin SAP müşterileri ve iş ortaklarından oluşan geniş ekosisteminde istihdam edilmesi hedefleniyor.

29 Mayıs'ta SAP Türkiye'nin iş ortaklarından MBIS ve Solvia sponsorluğunda gerçekleştirilen açılış etkinliğinde programın dezavantajlı gençlere büyük kazanımlar sağlayacağını söyleyen SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan, "Kodlama, çağımızın yeni ortak dili. Nasıl ki, evrensel bir dil olan İngilizce'yi çocuklarımıza ilköğretim çağında öğretiyoruz, kodlama da yeni bir dil olarak dünyada eğitim kurumlarında hızla müfredatlara giriyor. Bu dil, çocuk ve gençlerin dijital alandaki yeteneklerini geliştirmek için bir alfabe gibi düşünülebilir. Bu alfabe'yi öğrenen gençler bilgisayar programlamanın temel ilkelerini öğrenirken, hem dijital ekonomilerin ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücü ihtiyacına yanıt verebilecekler hem de kendilerini geliştirerek geleceğin girişimcileri arasında kolaylıkla yer alabilecekleri bir eğitimle donatılacaklar." dedi.

SAP dijital ekonomilerin ihtiyaçlarına odaklanıyor

Gaziantep'te 22 öğrencinin 4,5 ay boyunca kapsamlı ve yoğun bir eğitim alacağını söyleyen Candan, "Bu programla yerel yeteneklere ilham vermeye, bilgi teknolojileri alanında yetenek açığının kapatılmasına ve ülke çapındaki dijital dönüşüme katkı sunmayı hedefliyoruz. Bu eğitim kampı, ülkemizde gittikçe artan nitelikli ve 21. yüzyılın gereksinimlerine yanıt verecek becerilere sahip işgücü kaynağını da zenginleştirecek. SAP olarak, inovasyonlarımızla daha iyi bir gelecek için çalışırken, Türkiye için de yetenek havuzu oluşturulmasına destek oluyoruz." diye konuştu."

Re:Coded kurucu ortağı Marcello Bonatto, "Kodlamanın nasıl yapıldığını öğrenen öğrencilerimiz, sınırları aşan bir beceri kazanmış oluyorlar. Yerel veya global şirketlerde iş bulabilir veortalamanın üzerinde bir gelir elde edebilirler," dedi.

Re:Coded kurucu ortağı Alexandra Clare ise "Mültecilerin ve dezavantajlı gençlerin, gelecek için hazırlanmaları gerektiğine inanıyoruz. Bugün manuel ve tekrarlayan görevlere odaklanan çoğu mesleki eğitim, önümüzdeki 10 yıl içinde yok olabilir. Kodlama eğitimleri ise dijital ekonominin bir parçası olma ve her geçen gün talep edilen yeni becerileri öğrenme imkanı sunuyor. 2017'de Türkiye'deki ilk programımızdan bu yana kodlama programlarımızı birçok yetenekli gencin bulunduğu Gaziantep'e getirme fırsatını araştırıyorduk. SAP Türkiye ile işbirliğimiz bu hayalimizi gerçeğe dönüştürdü," dedi.

Bugünün Dijital Yetenekleri Yetişiyor

SAP'nin özel sektör, kamu sektörü ve yerel sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla dünyada dijital okuryazarlığı yaygınlaştırmak amacıyla hayata geçirdiği "Bugünün Dijital Yetenekleri" (eski adıyla Mülteci Kod Haftası) programı kapsamında kodlama eğitimleri devam ediyor. 2016 yılında ilk duyurusu İstanbul'daki Dünya İnsani Zirvesi'nde yapılan program kapsamında çocuk ve gençler kodlamayla tanışıyor ve temel kod yazma becerisi kazanıyor. Kodlama eğitimlerinin ardından seçilen başarılı gençler ise Türkiye'nin de dahil olduğu belirli ülkelerde düzenlenen kodlama eğitim kamplarına katılma şansına sahip oluyorlar. Bu kapsamda, sivil toplum kuruluşu olan Re:Coded geçtiğimiz yıl İstanbul ve Urfa'da gerçekleştirdiği kodlama eğitim kamplarında 58 gence eğitim verdi ve katılımcıların yüzde 85'i mezun olduktan 6 ay sonra bir işe yerleşti, kendi girişimlerini kurdu veya serbest çalışmaya başladı.

Kaynak: Bültenler