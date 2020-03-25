"Geleceğin dijital dünyasına güçlü adımlar atılıyor" Uluslararası Pozitif Para Derneği Türkiye Temsilcisi Dr. Artuğ Çetin, "Gelecek dijitalleşme üzerine kurulu ancak; dijital dünyaya entegre olurken nakitin varlığının bağımsızlığımız olduğunu unutmayalım. Geleceğin dijital dünyasına güçlü adımlar atılıyor" dedi.

Uluslararası Pozitif Para Derneği Türkiye Temsilcisi Dr. Artuğ Çetin, "Gelecek dijitalleşme üzerine kurulu ancak; dijital dünyaya entegre olurken nakitin varlığının bağımsızlığımız olduğunu unutmayalım. Geleceğin dijital dünyasına güçlü adımlar atılıyor" dedi.

Bağımsız ve Milli Para Kitabı yazarı Uluslararası Pozitif Para Derneği Türkiye temsilcisi Dr. Artuğ Çetin, koronavirüsün Türkiye ve dünya piyasaları üzerindeki etkilerini değerlendirdi.

Çetin, "Dünyada ve ülkemizde alınan tedbir kararlarının yanı sıra dijitalleşen geleceğin ilk adımları da atılıyor denilebilir. Dünya yeni bir ekonomik sistem için hazırlıklarına çok daha önce başlamıştı. Kripto paralar ve bizim IMMR (Uluslararası Pozitif Para Derneği ) olarak üzerinde titizlikle durduğumuz devletlerin kendi merkez bankaları kontrolünde basacakları dijital paralar ile sistemin ayak sesleri duyulmuştu" dedi.

Geleceğin ödeme aracı dijital paralar mı olacak?

Artuğ Çetin, "Salgın dönemlerine tarihte baktığınızda ulusların kendilerini pek çok alanda yenileme, yeniden dizayn etme ve toplumların kendi kimliklerini yeniden uyumlama sürecini getirmiştir. Bu dönemin ülkemiz ve dünya için başka bir süreci oluşturacağına inanıyorum. Tüm ekonomik sonuçlar insan eliyle şekillendiği gibi, nakit paranın varlığını sürdürmekte bağımsızlığımız sürdürmekle eş değerde ve insan eliyle olacaktır. Evet gelecek dijitalleşme üzerine kurulu ancak; dijital dünyaya entegre olurken nakitin varlığının bağımsızlığımız olduğunu unutmayalım" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA