Geleceğin dev adamları Yunusemre'de yetişiyor

Yunusemre Belediyesi yaz okulları ile çocukların hem sosyalleşmesine hem de kendilerini geliştirmesine olanak sağlıyor.

Yunusemre Belediyesi yaz okulları ile çocukların hem sosyalleşmesine hem de kendilerini geliştirmesine olanak sağlıyor. Yaz okulları kapsamında açılan basketbol kursu ile çocuklar spora yönlendiriliyor.

Yaz aylarında çocukların keyifli zaman geçirmelerini önemseyen Yunusemre Belediyesi, faaliyete geçirdiği yaz okulları ile miniklerin eğlenerek öğrenmelerine yardımcı oluyor. Yunusemre belediyesi yaz okulları kapsamında hizmet veren basketbol kursunda da çocukların hem sosyalleşmeleri hem de yeteneklerini keşfetmeleri sağlanıyor. Amaçlarının çocuklara sporu sevdirmek olduğunu belirten Yunusemre Belediyesi Basketbol Antrenörü Hakkı Altınbilek, amaçlarının takımlar oluşturarak müsabakalara çıkmak olduğunu ifade etti. Altınbilek, "Pandemi dönemi ve teknoloji çağımızda her çocuk spor yapmalı. Buraya geldiklerinde çocuklarımız sosyalleşerek sorumluluk kazanıyor. Kursumuzda çocuklarımız zihinsel ve bedensel gelişim kaydediyor. Çocuklarımız hem sosyalleşiyor, hem de fiziksel olarak kendilerini geliştiriyor. Hedefimiz basketbol erkeklerde daha önce takımımız yoktu, jenerasyonlara takımlarımızı oluşturarak müsabaka düzeyinde hem belediyemizi hem de Manisa'mızı Türkiye genelinde temsil etmek. İnşallah geleceğin dev adamlarını buralardan yetiştireceğiz" dedi.

Kursiyerlerden Mustafa Yiğit Kökçe ise yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Burada çok güzel zaman geçiriyorum. Hem arkadaşlarım oluyor hem de burada basketbola dair yeni bilgiler öğreniyorum. Basketbolcuları izledikçe basketbolu sevmeye başladım. Burada basketbola sevgim daha da artıyor. Bu kurslar vasıtasıyla bizlere bu fırsatı sunan Yunusemre Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ve Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi'ye teşekkür ediyorum." - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı