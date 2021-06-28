Geleceğin dev adamları parkede
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Geleceğin dev adamları parkede

Geleceğin dev adamları parkede
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Erzurum Büyükşehir Belediyesi bünyesinde "Basketbol Okulu" açıldı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi bünyesinde "Basketbol Okulu" açıldı. Geleceğin dev adamları yaşları 7-14 arası kız ve erkek çocuklar açılan basketbol okulunda basketbol eğitimi alıyorlar.

Genel Koordinatör Aykut Bozoğlu başkanlığında basketbol okulunda görev yapan deneyimli atrenörler geleceğin dev adamlarını parkede eğitiyorlar. Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde mücadele eden Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi Kulübü Antrenörlerden Barış Narşen, Hamza Kerem Çullu ve Bulut Özdemir, basketbol öğrenmek için gelen çocukları titizlikle çalıştırıyorlar.

Genel Koordinatör Aykut Bozoğlu basketbol kursu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Erzurum Büyükşehir Belediyesi basketbol okulu 14 Haziran 2021 tarihi itibariyle kayıtlarına başladı. Program Erzurum'da basketbol dalında altyapı oluşturmaktır. Salonlara gelen çocukların sağlıklı yaşamalarına sebep olmaktır. Kurslarda deneyimli antrenörler bulunmaktadır. 'Spor Şehri Erzurum' şiyarından yola çıkılarak yapılan tesislere gerekli altyapı oluşturulmasına sebep olmasını sağlamak. Pandemi nedeniyle sınırlı sayıda sporcu alıyoruz ve sayıyı 30 ile şimdilik sınırlandırmış bulunuyoruz. Normal hayata geçiş başladığı zaman bu sayıyı artıracağız. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in çok emeği var. Hedef olarak yetenekli sporcuları bu tür spor okullarında keşfederek gereken altyapıyı oluşturmaktır. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Olimpiyat Milli İrade Bahçesi yerleşkesi içerisinde bulunan Yüksek İrtifa Kapalı Spor Salonunda antrenmanlar yapılıyor. Pazartesi, Çarşamba ve Cuma olmak üzere haftada 3 gün antrenman yapılıyor" şeklinde konuştu.

Veliler çocuklarını spor salonuna getirip antrenmanları da izliyorlar. Antrenman süreleri şimdilik 1,5 saat ile sınırlandırıldı. Basketbol okuluna gelip kayıt yaptıran velilerden aylık 150 TL kurs ücreti alınıyor. - ERZURUM

Geleceğin dev adamları parkede
Geleceğin dev adamları parkede
Geleceğin dev adamları parkede
Geleceğin dev adamları parkede
Geleceğin dev adamları parkede
Geleceğin dev adamları parkede
Geleceğin dev adamları parkede
Geleceğin dev adamları parkede
Geleceğin dev adamları parkede

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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