Geleceğin çalışanları kişisel gelişime önem veriyor

06.02.2020 10:56 | Son Güncelleme: 06.02.2020 10:56

Sodexo'nun Global İşyeri Araştırması'na göre, iş yerinden en büyük beklentisi "eğitim" olan Z kuşağı (1999 ve sonrası doğumlular), en çok eğitime ve gelişimine önem veriyor.

Sodexo'nun 4 kıtada gerçekleştirdiği Global İşyeri Araştırması, yeni nesil çalışanlarının iş yerlerinden beklentilerini ele aldı.

Araştırma sonuçlarına göre, Z jenerasyonunun iş yerinden en büyük beklentisi "eğitim" oldu. Z jenerasyonunun yüzde 81'i devam eden eğitime ve gelişimine önem verdiğini, bu nedenle kişisel gelişim için fırsat sağlayan bir iş yerinde çalışmayı tercih edeceğini belirtti.

Katılımcıların büyük bir bölümü eğitimin yanında kolaylıkla internet erişiminin olmasına dikkati çekti. Yüzde 74'lük kesim iş yerlerinde kablosuz internet bağlantısı ile kolaylıkla internet erişiminin gerekli ve önemli, bunun, bugünün şartlarında ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Gençlerin yüzde 81'i iş yerlerindeki sağlık hizmetlerinin gerekli ve önemli olduğunu düşünürken, "Baby Boomers" olarak bilinen 1946-1963 doğumlu çalışanların yüzde 44'ü aynı görüşü paylaşıyor.

Yeni nesil, sosyal alanlara da önem veriyor. Z jenerasyonunun yüzde 71'i, iş yerlerinde sosyal alanların mutlaka olması gerektiğini savunuyor. İş yaşamından yavaş yavaş elini çeken "Baby Boomers" neslinin, yüzde 60'ı çalıştığı yerde sosyal alan arıyor.

Kişisel asistan konusu da nesil farklılığını gözler önüne seriyor. Z jenerasyonunun yüzde 53'ü "kişisel asistan gerekli" derken, 1946-1963 arası doğanların sadece yüzde 31'i bu fikre sıcak bakıyor.

Z jenerasyonundan 3 kişiden 2'si, çalıştığı iş yerinin ulaşım hizmeti sunması gerektiğini düşünüyor. Eski jenerasyonda ise bu oran yüzde 49 olarak öne çıkıyor.

"Yeni nesil çalışanlarının beklentilerine yanıt veren kazanıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sodexo Üst Yöneticisi (CEO) Ahmet Zeytinoğlu, iş dünyasının geleceğinin, yeni nesil çalışanların yönlendirmesiyle birlikte yön değiştirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yeni nesil çalışanlarının beklentilerine yanıt veren iş yaşamı önem kazanıyor. Bu nedenle çalışanların gelişimine katkı sağlayabilecek destekleyici ve uyarlanabilir hizmetlerle geleceğin iş yerini oluşturmak gerekiyor. Yemekten temizliğe tüm hizmetleri o kurumun ihtiyaçlarını gözeterek şekillendiriyoruz. Çalışanların tercihleri doğrultusunda düşünülen hizmetlerle donatılmış mekanlar ile çalışanların aidiyet duygusunun artmasına, dolayısıyla da performans artışına katkı sağlıyoruz."

Kaynak: AA