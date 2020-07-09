Geleceğin bilim insanları yetiştirilecek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Geleceğin bilim insanları yetiştirilecek

Gaziantep Valisi Davut Gül, geleceğin bilim insanlarının yetiştirileceği 'Bilim Şehitkamil Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Geleceğin bilim insanları yetiştirilecek
09.07.2020 12:18 | Son Güncelleme: 09.07.2020 12:21

Gaziantep Valisi Davut Gül, geleceğin bilim insanlarının yetiştirileceği 'Bilim Şehitkamil Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rdvan Fadıloğlu'nun da bulunduğu inceleme sonrası geleceğin bilim insanlarının yetişeceği merkeze ilişkin açıklamada bulunan Vali Gül, "Bu atölyelerde; 10 yaşında, 12 yaşındaki çocuklar inanıyorum ki 5 sene, 10 sene sonra Türkiye'nin parmakla gösterilecek öğrencileri, çocukları olacak" dedi.

"Gaziantep'te, T3 Vakfı ile beraber dene-yap atölyeleri oluşturmaya çalışılıyor" diyen Vali Gül, " Öğrencilerin sınavları yapıldı, seçmeleri yapıldı. Bunlardan bir tanesini de Şehitkamil Belediyesi yapıyor. Tamamlananların ilki oldu. Gelip yerinde görelim istedik. İşin açıkçası çok içimize sindi. Bu projeyi, Valilik başta olmak üzere yeni yapılacak dene-yap atölyelerine de model olarak kullanalım istedik. Buradaki hem öğrenciler için hem veliler için hem de bunu organize eden belediyemiz için keyif alınan güzel bir iş oldu. Eğitimi, toplumu dönüştürmenin temel taşı olarak kabul ediyoruz. Gaziantep'te birçok sıkıntımız var ama hepsini çözerken ilk adım, eğitimden başlıyor. Bu da kalifiye eğitim ve yeteneklerin ayrıştırılmasıyla oluyor. İnşallah, el birliğimizle hem hayırseverlerimiz hem belediyelerimiz hem merkezi hükümetimiz el ele vererek Gaziantep'i diğer alanlarda olduğu gibi eğitimde de hak ettiği yere getireceğiz. Gaziantepliler, zeki insanlar. Fırsat verildiğinde çok güzel işler çıkartıyorlar. Bu atölyelerde; 10 yaşında, 12 yaşındaki çocuklar inanıyorum ki 5 sene, 10 sene sonra Türkiye'nin parmakla gösterilecek öğrencileri, çocukları olacaklar. Hem T3 Vakfı'na hem de Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyoruz" ifadelerni kullandı.

Bilim Şehitkamil Merkezi hakkında bilgiler veren Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ise, "Ben öncelikle Sayın Valimize, eğitime vermiş olduğu destekten dolayı yürekten teşekkür ediyorum. Gaziantep'te, uyum içerisinde hizmet etmeye gayret gösteriyoruz. Sayın Valimiz, dene-yap atölyeleriyle ilgili böyle bir çalışmayı başlatınca Şehitkamil Belediyesi olarak biz de hemen ilk anda bir tanesini alalım, hayata geçirelim dedik. İnşallah bundan sonraki süreçte de dene-yap atölyelerinden daha ziyade T3 Vakfı ile görüşmemiz neticesinde çalışma atölyelerinin daha öncelikli olduğunu düşünerek çalışma yapacağız. Çünkü dene-yap atölyelerinde eğitimden önce bir sınava tabi tutuluyor. Belirli bir kategorideki çocuklar alınabiliyor. Ama diğer taraftaki atölyelerde tüm çocuklarımızın faydalanma imkanı olacak. İnşallah en kısa sürede Sayın Valimiz ile yeni yapacağımız bir kütüphane protokolünün neticesinde alt katında yeni bir atölye çalışmasını başlatacağız. Bu merkezi yaparken de T3 Vakfı'ndan destek alarak yaptık. Çünkü bizim her şeyi bilmemiz mümkün değil. Bileni, bilmek lazım. Türkiye'de de bu işi en iyi yapanlardan birisi T3 Vakfı. Amacımız, şehrimizdeki çocuklarımızın daha iyi eğitim almasını sağlamak. Sayın Valimize ve ekip arkadaşlarıma vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son dakika: FETÖ elebaşının yeğeni Zeynep Gülen'e 2 yıl 7 ay hapis cezası verildi Güncel
Son dakika: FETÖ elebaşının yeğeni Zeynep Gülen'e 2 yıl 7 ay hapis cezası verildi
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu 3. Sayfa
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu
Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı Dünya
Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı
'Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor' diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı 3. Sayfa
"Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor" diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı
Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü Ekonomi
Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü
Dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can, ilk eleme adayını belirledi Magazin
Dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can, ilk eleme adayını belirledi
Son dakika: Sakarya'da Hendek'in ardından Taşkısığı bölgesinde patlama: 5 jandarma yaralı
Son dakika: Sakarya'da Hendek'in ardından Taşkısığı bölgesinde patlama: 5 jandarma yaralı
Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira
Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira
Bahçeli, İYİ Parti'nin teklifine ilk kez 'kabul' oyu verdi
Bahçeli, İYİ Parti'nin teklifine ilk kez 'kabul' oyu verdi
Gaziantep'te koronavirüs vakalarındaki artış tehlikeli boyuta ulaştı
Gaziantep'te koronavirüs vakalarındaki artış tehlikeli boyuta ulaştı
Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı
Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Planımızı yaptık ama şartlar elverişli olursa okulları 31 Ağustos'ta açarız
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Planımızı yaptık ama şartlar elverişli olursa okulları 31 Ağustos'ta açarız
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı
Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım
Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü
Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü
'Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı' diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap
"Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı" diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap
Galatasaraylı Mbaye Diagne, saçlarını sarı kırmızıya boyattı
Galatasaraylı Mbaye Diagne, saçlarını sarı kırmızıya boyattı
Fatih Terim, Falcao'yu gelecek sezon kadroda istemiyor
Fatih Terim, Falcao'yu gelecek sezon kadroda istemiyor
Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti
Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti
Marsilya, eski Galatasaraylı Mitroglou'nu, Türk kulüplerine önerdi
Marsilya, eski Galatasaraylı Mitroglou'nu, Türk kulüplerine önerdi
Mucize Doktor'un kadrosuna sürpriz bir isim daha katıldı
Mucize Doktor'un kadrosuna sürpriz bir isim daha katıldı
Vakaların arttığı Gaziantep'te Kaymakam'dan vatandaşlara çağrı: Evlerinizde kalmanız ve tedbirlere uymanız önemli
Vakaların arttığı Gaziantep'te Kaymakam'dan vatandaşlara çağrı: Evlerinizde kalmanız ve tedbirlere uymanız önemli
Brezilyalı futbolcu Jailson, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor
Brezilyalı futbolcu Jailson, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor
Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı
Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı
Yapımcı Mustafa Uslu, kendisini öldürmekle tehdit eden kişilere suçüstü baskın düzenletti
Yapımcı Mustafa Uslu, kendisini öldürmekle tehdit eden kişilere suçüstü baskın düzenletti
Aldığı kilolardan dolayı eleştirilerin hedefi olan fenomen Duygu Özaslan bilinmeyen hastalığını itiraf etti
Aldığı kilolardan dolayı eleştirilerin hedefi olan fenomen Duygu Özaslan bilinmeyen hastalığını itiraf etti
3 yaşındaki kıza sigara içiren şahıs gözaltına alındı
3 yaşındaki kıza sigara içiren şahıs gözaltına alındı
12 bin liraya alıp 90 bin liraya yenilediği otomobili trafikten men edildi
12 bin liraya alıp 90 bin liraya yenilediği otomobili trafikten men edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haluk Koç Hüseyin Filiz Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Gündeş Çağla Şıkel Demet Akalın Bergüzar Korel
Spor Falcao İrfan Buz Adem Büyük Sergen Yalçın İbrahim Üzülmez
Daha Fazla İzmir Temmuz Türk Lirası Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Geleceğin bilim insanları yetiştirilecek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.7.2020 12:22:41. #1.14#
title