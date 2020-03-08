Geleceğin bilim insanları tıp alanında umut veren projelerle yarıştı Bilim insanlarının yetiştirilmesi için olanaklar sağlamak ve bilimsel alanda araştırma ve geliştirme çalışmalarını desteklemek amacıyla düzenlenen 2. BİSEP Ortaöğretim Öğrencileri Arası Bilim Projesi Yarışması'nın kazananları belli oldu.

Bilim insanlarının yetiştirilmesi için olanaklar sağlamak ve bilimsel alanda araştırma ve geliştirme çalışmalarını desteklemek amacıyla düzenlenen 2. BİSEP Ortaöğretim Öğrencileri Arası Bilim Projesi Yarışması'nın kazananları belli oldu.

Bilimsel alanda araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek, geleceğin bilim insanlarının yetiştirilmesi ve geliştirilmesi için olanaklar sağlamak amacıyla Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Tıp Fakültesi himayesinde düzenlenen "2. BİSEP Ortaöğretim Öğrencileri Arası Bilim Projesi Yarışması" ile geleceğin bilim insanları tıp alanındaki umut veren buluşlarıyla kıyasıya yarıştı. Bu yıl ikincisi düzenlenen ve BAU Beşiktaş Güney Kampüsü'nde gerçekleştirilen yarışmada öğrenciler, tıp alanında yaptıkları önemli projeler ile ödüllendirildi. Lise öğrencilerinin tıp ve sağlık bilimleri alanında sunduğu projelerin yanı sıra duayen isimler yaptıkları konuşmalarla bilim ışığında öğrencilere yol gösterip, ilham verdi.

BİRİNCİLİK BAHÇEHİR KOLEJİ NAKKAŞTEPE 50.YIL KAMPÜSÜNÜN

Yarışmada 1.'lik ödülünün sahibi, Bahçeşehir Koleji Nakkaştepe 50.Yıl Kampüsü'nden Dalya Adlığ ve Nursu Mercan olurken, 2.'lik ödülü Bursa Ahmet Erdem Anadolu Lisesi/BTSO Kamil Tolon Bilim ve Sanat Merkezi'nden Ezgi Boz kazandı. 2. BİSEP Ortaöğretim Öğrencileri Arası Bilim Projesi Yarışması 3.'lük ödülünü ise bu yıl İzmir Fen Lisesi'nden Furkan Akif Duran ve Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi'nden Dilara Diler paylaştı.

Öğrencilerin, birbirinden başarılı projeleri ortaya koydukları BİSEP Ortaöğretim Öğrencileri Arası Bilim Projesi Yarışması'nda ödül alan başarılı projeler Bahçeşehir Üniversitesi bünyesinde detaylandırılarak, bilimsel çalışmalara devam edilecek.

"YARIŞMACI ÖĞRENCİLER KAZANIYORUZ"

Öğrencileri farklı kriterlerde seçmek istediklerini belirten Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Koordinatörü Mümin Yıldırım, "Öğrenci seçerken yaptığımız programlarda bilim insanı hekimleştiren okul modeline uygun daha farklı öğrenciler görmeye başladık. Fakülteye başlanılan 1'inci sınıfta bilim insanı hekimleri yetiştirmeye yönelik bir sınıfımız var. Bilim insanı hekimi yetiştiren bu sınıftaki öğrencilerin tamamı BİSEP'ten burslu oluyor" ifadelerini kullandı.

Bilim insanı seçme kriterlerinin her şeyden önce bu kültüre uyum sağlayabilmek olduğunu vurgulayan Yıldırım, şunları söyledi: "Bilimsel araştırma metodolojisini biliyor mu? Bununla ilgili sosyal anlamda aktif mi? Biz sadece sınavda kaç puan aldığına bakmıyoruz. Tek kriterimiz bu değil. Sosyal anlamda da öğrencilerin aktif olmasını istiyoruz. Bu şekilde yarışmacı öğrenci kazanmış oluyoruz. Bilim insanı hekimi yetiştiren sınıflarda bilim mentörleri var. Birinci sınıftan itibaren öğrenciler ilgi duydukları alanlarda bize anahtar kelimeler veriyorlar ve biz onları ilgili öğretim üyeleriyle eşleştiriyoruz. Bu eşleştirme sonunda bu çocuklar birinci sınıftan itibaren bilimsel makale yazmaya başlıyor"

"HEDEFİM İLERİDE BİLİME KATKI SAĞLAMAK"

Geçtiğimiz sene düzenlenen BİSEP Proje Yarışmasında 4'üncü olarak burs alan Fulya Boybeyi, "Tek hedefim tıp fakültesiydi" dedi. BİSEP'te, konuşmacıların kendilerine ilham verdiğini belirten Boybeyi, "Dinleyici topluluğu önünde o projeyi anlatmak bir öğrenciye çok şey katıyor. En büyük artısı yaptığım projeyi güvenle birine anlatmak oldu. Tıp tarihini bilmek yaptığımız işin anlamını kavramak için çok önemli. Tıp felsefesinde tartışılan sorunlar belki direkt olarak problemlere çözüm bulmak için değil ama işin esasını kavramak için bana önemli geliyor. Hedefim, ileride nöroloji ya da psikiyatri alanında bilime daha çok katkı sağlamak. Farklı alanları gördükçe ilgi alanı da değişebiliyor" şeklinde konuştu.

6-7 Mart 2020 tarihlerinde Bahçeşehir Üniversitesi Güney Kampüsü'nde gerçekleştirilen 2. BİSEP Ortaöğretim Öğrencileri Arası Bilim Projesi Yarışması'nın kazananları şu şekilde:

"1.lik ödülü, Bahçehir Koleji Nakkaştepe 50.Yıl Kampüsü'nden Dalya Adlığ ve Nursu Mercan

2.lik ödülü, Bursa Ahmet Erdem Anadolu Lisesi/BTSO Kamil Tolon Bilim ve Sanat Merkezi'nden Ezgi Boz

2. BİSEP Ortaöğretim Öğrencileri Arası Bilim Projesi Yarışması 3.lük ödülünü bu yıl iki proje paylaşıyor!

İzmir Fen Lisesi'nden Furkan Akif Duran

Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi'nden Dilara Diler"

Kaynak: DHA