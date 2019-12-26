Geleceğin bilim insanları aranıyor
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Geleceğin bilim insanları aranıyor

Kahramanmaraş Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Asım Demirdöğen, tespit edilecek geleceğin bilim adamlarına Deneyap Teknoloji Atölyesinde eğitim verileceğini söyledi.

26.12.2019 09:52 | Son Güncelleme: 26.12.2019 09:57
Geleceğin bilim insanları aranıyor

Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Asım Demirdöğen, tespit edilecek geleceğin bilim adamlarına Deneyap Teknoloji Atölyesinde eğitim verileceğini söyledi.


Kahramanmaraş Gençlik Merkezi, Gençlik ve Bakanlığı tarafından yürütülen ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Teknoloji Vakfı ve TÜBİTAK iş birliğiyle 30 ilde başlatılan Deneyap Teknoloji Atölyesine giriş için okullardaki öğrencilere tanıtım çalışmalarını başlattı. Atölyeye girebilmek için sınava 4, 5, 8 ve 9'uncu sınıflarda eğitim gören öğrencilerin başvuracağını söyleyen Gençlik Merkezi Müdürü Asım Demirdöğen, başvuruların 6 Ocak'ta son bulacağını 9 Şubat'ta da sınavın yapılacağını belirtti.


Sınavı kazananların 3 yıllık eğitim alacağını belirten Demirdöğen, böylelikle geleceğin mühendis ve bilim insanlarının ortaya çıkacağını kaydetti.


Kahramanmaraş'ta 10 bin başvuru beklediklerini kaydeden Demirdöğen, "Bu teknoloji atölyelerinde ülke ve memleket menfaatine yeni yeni mühendisler ve bilim insanları ortaya çıkacak" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA
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