Geleceğin basketbolcuları Aliağa'da yetişiyor

Aliağa Belediyesi Yaz Spor Okulları bünyesindeki basketbol kursları, çocuklara sporla iç içe keyifli bir tatil yaşatıyor.

Aliağa Belediyesi Yaz Spor Okulları bünyesindeki basketbol kursları, çocuklara sporla iç içe keyifli bir tatil yaşatıyor.

Aliağa Belediyesi Spor Salonu ve Helvacı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kurslarda, 2009-2013 doğumlu öğrenciler basketbolun temel teknikleriyle antrenman yapıyor. Profesyonel eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen kurslarda öğrenciler, spor yaparak hem eğleniyor hem de öğreniyor. Aynı zamanda kurslar sayesinde çocukların tatillerini verimli geçirmeleri amaçlanırken, bedensel gelişimlerine de katkı sağlanması hedefleniyor.

"Çocuklarımıza basketbolun temel eğitimlerini veriyoruz"

Aliağa Belediyesi Basketbol Eğitmeni Ediz Güleryüz, basketbol sayesinde çocukların sosyalleşmelerine ve gelişimlerine katkı sağlamak istediklerini belirterek, "Pandemiden sonra yaz spor okullarımız 21 Haziran itibariyle başladı. Antrenmanlarımızı Aliağa Belediyesi Spor Salonu'nda yapıyoruz. Haftanın belirli günlerinde de Helvacı'da oluyoruz. Helvacı ile beraber toplam 180 kursiyerimiz var. Kurslarımız ile çocuklarımızın pandemi sonrası hem sosyalleşmelerini hem de antrenmanlar sayesinde gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Antrenmanlarımızda çocuklarımıza basketbolun temel eğitimlerini veriyoruz. Aynı zamanda birlikte zaman geçirerek arkadaşlıklarının gelişmesine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yaz döneminin ardından okullarının açılmasıyla birlikte Kış Spor Okullarımız başlayacak" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı