Geleceğin Ampute Futbolcularına Destek

Merkezi Almanya'da bulunan Frankfurt Gaziantepliler Derneğince, kentteki ilk ve orta dereceli okullarda yapılan tarama sonucu tespit edilen 15 engelli sporcuya malzeme yardımında bulunuldu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Almanya Frankfurt Gaziantepliler Derneği Başkanı Ökkeş Toy, Gaziantep'te bir otelde düzenledikleri etkinlikte yaptığı konuşmada, hedeflerinin kentteki engelli çocukların hayata daha sıkı tutunmalarını sağlamak olduğunu belirtti.

Gaziantep'te birçok projeye imza attıklarını ifade eden Toy, şunları anlattı:

"Artık engelli bireylerimiz için de bir şeyler yapalım diye düşündük. Sonra engelli çocuklara destek olmaya karar verdik. Gaziantep'teki ilk ve orta dereceli okullardaki engelli çocuklar tespit edildi. Aileleri ile görüşüldü ve 15 kişilik bir ekip oluşturuldu. Biz de bu çocukların gelecekte ampute milli takımını oluşturmaları için geleceğe hazırlamaya karar verdik. Bu çocukların malzeme ve altyapı ihtiyaçlarını karşılamaya karar verdik. Dernek olarak Gaziantep'e geldik ve bu çocuklarımızla buluşup ihtiyaçlarını teslim ettik. İnşallah bu proje, kentimizdeki birçok engelli çocuğumuzu da hayata daha sıkı bağlayacak." ifadelerini kullandı.

Toy, derneğin kurulduğu günden bu yana, başta Frankfurt olmak üzere, Almanya'nın birçok kentinde yaşayan hemşehrileriyle dayanışma bağlarını güçlendirmek için birçok etkinliğe imza attığını dile getirerek, düzenledikleri etkinliklerle farkındalık oluşturduklarını kaydetti.

Bu etkinliklerin her ne kadar dayanışma ruhunun bir göstergesi olsa da aslında memleketlerine duydukları özlemin de açık bir göstergesi olduğunu vurgulayan Toy, duydukları bu özlemle yardımlarının artarak süreceğini ifade etti.

Şehitkamil Engellier Spor Kulübü Başkanı Şükrü İnal ise projenin Gaziantep için çok önemli olduğunu aktardı.

Kulüp olarak ampute futbol takımlarının olduğunu belirten İnal, "Bizim altyapımız yoktu. Bu proje ile artık kendi altyapımızı oluşturduk. Bu çocukların çoğu ilk defa futbol oynayacak. Hem hayata daha sıkı bağlanacaklar hem de bizim takımımızın geleceği garanti altına alınmış olacak. Yeni oluşturduğumuz takımımızda Türkiye'nin ilk bayan ampute futbolcusu da yer alıyor.Hem çocuklarımız için, hem de engelli sporu için çok önemli bir proje." değerlendirmesinde bulundu.