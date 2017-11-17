Geleceğin Akıllı Üretimi Masaya Yatırılıyor

Geleceğin akıllı üretim ekonomisini doğuran Sanayi 4.0 için EGİAD ve ESİAD, bilinç düzeyini artırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla ortak bir girişimde bulunarak, işin uzmanlarıyla ve uygulayıcı firmalarının katılımıyla "Sanayide Dönüşüm ve Endüstri 4.0 Zirvesi" düzenleyecek.



Ege Genç İşadamları Derneği (EGİAD) ve Ege Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ESİAD) işbirliği ile 23 Kasım Perşembe günü Swissotel Büyük Efes'te "Biz Başlıyoruz" temasıyla "Sanayide Dönüşüm ve Endüstri 4.0 Zirvesi"gerçekleştirilecek. Zirve öncesi ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fadıl Sivri, EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Buğra İlter, EGİAD Yönetim Kurulu Üyesi Baran Kayhan ve Kaan Özhelvacı'nın katılımıyla Swiss Otel Büyük Efes Equinox Salonu'nda tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.



Toplantıda konuşan EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Buğra İlter ve ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fadıl Sivri Endüstri 4.0'ın adım adım hayata geçen bir dönüşüm süreci olduğuna dikkat çekti. Her gün daha fazla kişi tarafından tartışılan bu devrimin, dünya ile rekabette Türkiye için hayati bir önem taşıdığının vurgulandığı toplantıda, Türkiye'nin bu sürecin gerisinde kalmaması adına hemen harekete geçilmesi gerekliliğine vurgu yapıldı."Biz Başlıyoruz" temasıyla düzenlenecek "Sanayide Dönüşüm ve Endüstri 4.0 Zirvesi"nin bu bilinçle hayata geçirildiği belirtilirken, tüm şirket yetkililerine bu değişimin parçası olma çağrısı yapıldı.



Kamuoyu ile paylaşılacak



EGİAD ve ESİAD ortaklığı ile gerçekleştirilecek olan Sanayi 4.0 Zirvesi'nin,STK'ların işbirliği mesajı olarak önemli bir yansıması olacağına dikkat çeken EGİAD Başkanı Aydın Buğra İlter, "Sanayi 4.0'ın oluşturacağı fayda ve içeriği tüm kamuoyuyla paylaşmak istedik. Zirve, sanayici, iş adamı, akademisyen, öğretim üyesi ve öğrenci herkesin katılımında gerçekleşecek. Teknoparklar aracılığıyla küçük girişimcilere dahi ulaşmayı hedefledik. Yatırımları İzmir'e çekebilmek ve İzmir'in mukayeseli üstünlüklerini ortaya koymak hedefindeyiz. Bu zirve Ege Bölgesi sanayisine ışık tutacak. Küresel bir rekabet içerisindeyiz ve ülke olarak bu rekabetin gerisinde kalamayız. Sanayi 4.0 üzerine bugüne kadar birçok organizasyon gerçekleştirdik. Bu zirve ile bu bilgileri kamuoyuyla paylaşmış olacağız" dedi.



"Tüm hizmet sektöründe önemli bir dönüşüm olacak"



ESİAD Başkanı Fadıl Sivri ise, zirve ile genç kuşakların enerjisini deneyimli sanayicilerin tecrübeleriyle bir araya getirmeyi ve ortak bir sinerji oluşturmayı hedeflediklerini dile getirerek, "Sanayideki bu dijital dönüşümün gerçekleşmesinde EGİAD ile işbirliğimizi önemli ve verimli bir örnek çalışma olarak görüyoruz. Bu zirve, dijital dönüşümün kaçınılmaz bir gerçek olduğunu bizlere gösterecek. Amacımız iş gücü kalitesini yükseltmek, teknoloji üreten bir ülke durumuna gelmenin altyapısını oluşturmak, bölgemiz sanayisinin rekabet gücünü arttırmak, verimlilikte artış sağlayarak gelişmiş ülkelerle aynı seviyeye gelmektir. Bu dönüşüm sadece sanayi alanında değil tüm hizmet sektörünün çeşitli alanlarında önemli bir dönüşüme önayak olacaktır. Nitelikli ve katma değer yaratan bir gelişimin içerisindeyiz. Otomotiv, uçak, sanayinin tüm alanlarında nasıl bir rekabet ve artı yaratabiliriz, bu devrim sanayimizde nasıl bir gelişme sağlayacak, iyi uygulama örnekleriyle, sunumlarıyla interaktif anlatımlarla bu zirvede iş adamları ve sanayicilerle paylaşacağız" diye konuştu.



Alanında uzman isimler katılacak



23 Kasım'da gerçekleştirilecek ve tüm gün boyunca sürecek olan zirvede, katılımcı şirketler somut iyi uygulama örneklerini sunacaklar. Alanında uzman isimlerin firmalarının Endüstri 4.0 ile ilgili hazırlıklarını da detaylı olarak anlatacakları zirvede, canlı robot/sanal gerçeklik demonstrasyonları da geleceğe kapılar açacak. ESİAD ve EGİAD üyelerinin ücretsiz katılacağı etkinlikte, EBSO Yönetim Kurulu BaşkanıEnder Yorgancılar, ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fadıl Sivri, EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Buğra İlter, gazeteci Emin Çapa, BOSCH IoT& Endüstri 4.0 Koordinatörü Mustafa Ayhan, ION Academy Kurucusu Ali Rıza Ersoy gibi pek çok değerli konuşmacı yer alacak.



Zirveyle ilgili ayrıntılı bilginin http://www.egesanayizirvesi.com/ adresinden alınabileceği belirtildi. - İZMİR