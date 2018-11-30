Geleceğin Akıllı Otellerinde Bagajları Robotlar Taşıyacak

Çin'deki akıllı otellerde, bagajları taşımak için robotların kullanacağı, daha kolay check-in işlemleri için yüz tanıma sistemlerinin kullanacağı ve klimayı açmak için telefonlara yüklenecek akıllı anahtarlar kullanacağı duyuruldu.

Çin'in 300 milyon kayıtlı çevrimiçi seyahat hizmetleri şirketlerinden biri olan CTPAR'ın CEO'su Jane Sun konuyla ilgili olarak, "Bence bu gerçekleşecek çünkü dünyadaki mevcut işçilik maliyeti artacak ve programlanabilir bir şey yapmak için makineler kullanmak mantıklı olacak. Müşterinin memnun olduğundan ve verimliliğin artırıldığından emin olmak için çok uygun bir yol" dedi. - İstanbul