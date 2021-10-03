Geleceğin adli bilimcileri Kütahya'da yetişecek

KÜTAHYA (DHA) - KÜTAHYA Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde açılan 4 yıllık 'Adli Bilimler' bölümü, Türkiye'deki devlet üniversiteleri arasında ilk olma özelliği taşıyor. İlk yılda 40 öğrenciye eğitim verileceğini söyleyen Adli Bilimler Bölümü Başkanı Dr. Harun Şener, "Mezun olacak öğrenciler çok geniş yelpazede iş imkanına sahip olacak, adli vakalarla karşılaşılan tüm birimlerde adli bilimcilere ihtiyaç var" dedi.

Türkiye'de ilk kez Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde Adli Bilimler Bölümü açıldı. Bu yıl eğitime başlayacak olan bölüme 40 öğrenci kayıt yaptırırken, mezun olduklarında öğrenciler devlet üniversitesinden mezun olan ilk adli bilimciler olacak. KSBÜ 4 yıllık lisans bölümüyle Türkiye'nin en fazla ihtiyaç duyduğu alanlardan olan adli bilimci yetiştirilecek. Mezun olan öğrenciler ayrıca, polis ve jandarmanın olay yeri inceleme ekiplerinin yanı sıra kriminal birimler, adli tıp kurumu, adli vakalarla karşılaşılan tüm birimlerde görev alabilecekler.

"Tamamıyla bilimsel bir altyapı çerçevesinde öğrencilerimizi yetiştirmeyi planlıyoruz. Lisansın yanı sıra bu sene ilk defa 30 kişilik bir tezsiz yüksek lisans kontenjanı açtık. 27 kişilik başvuru oldu. Bu bizim için çok sevindirici. Her insanın içinde bir adli bilimci ruhu var. Kiminin başına kötü bir olay gelmiş oradan adli bilimlere merak sarmış, kimi kitaplardan ve filmlerden merak sarmış. Bu yüzden herkesin içindeki adli bilimler ruhunu pekiştirmeyi hedefliyoruz. İnşallah hedeflerimize ulaşırız."