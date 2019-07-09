Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, "Ne sağlar geleceğimizi? Yargı reformu sağlar. Yargıya güven sağlar. Yargının çivilerini yerine takmamız lazım. Yargı reformu ilan edildi. Cumhurbaşkanımız da bunun yapılacağını söyledi ama ilk paketin Temmuz'da gelmesi gerekiyordu, henüz gelmedi." dedi.

Feyzioğlu, Elazığ Havalimanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, yargı reformuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Henüz ilk paketin Meclise gelmemiş olması bizi üzdü." diyen Feyzioğlu, şöyle devam etti:

"Elazığ'dan Meclis'e seslenmek istiyorum, lütfen biraz geciktirelim şu tatili. 5-10 gün sonra çıksak hiçbir şey olmaz. Gelin şunu çıkartalım. Çünkü milletimiz bir beklenti içine sokuldu. O beklentinin gereğini yerine getirmezsek çok yanlış olur. Hayal kırıklığı olur. Ekim çok geç."

Türkiye'de insanların geleceğe güvenle bakmak istediklerini dile getiren Feyzioğlu, şunları kaydetti:

"Peki ne sağlar geleceğimizi? Yargı reformu sağlar. Yargıya güven sağlar. Yargının çivilerini yerine takmamız lazım. Yargı reformu ilan edildi. Cumhurbaşkanımız da bunun yapılacağını söyledi ama ilk paketin Temmuz'da gelmesi gerekiyordu, henüz gelmedi. Bizim buradan sizin aracılığınızla tüm Türkiye'ye bir mesajımız var, eğer ilinizde refah istiyorsanız, çocuklarınızın hukukuna güven duyduğu bir ülkede iş bularak, alın terinin karşılığını alarak yaşamasını istiyorsanız bu yargının sökülen çivilerini tek tek yerine takmamız lazım. Bu çivileri biz sökmedik. Geçmişi de bir kenara koyalım. Adalet Bakanlığımızın herkesi işin içine katarak fevkalade bir çalışması oldu. Şimdi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklanan bu yol haritasının kanunlarla hayata geçmesi lazım, görev Meclisimizde. 18 Temmuz'da tatile girecekmiş. Hiçbirimiz gitmeyelim. Bunu çıkartalım. Her şey hazır. Bu iş eylül sonu, ekime bırakıldı mı tadı kaçar. Meclisimizin daha önemli bir işi var mı?"

Hukuk fakültesinden mezun olanlara baraj sınavı getirilmesi gerektiğini söyleyen Feyzioğlu, eğitim öğretim seviyesinin yükseltilmesine ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Feyzioğlu, "İfade özgürlüğüyle bağlantılı her suçta istinafın üzerine Yargıtay denetimini getirmemiz lazım. Bütün bunları kim yapacak? Türkiye Büyük Millet Meclisi yapacak. Kim söz verdi? Türkiye Cumhurbaşkanı. Biz de bekliyoruz. Biz katkı sunmaya hazırız." diye konuştu.

Kaynak: AA