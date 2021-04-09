"Geleceğimizi Sağlıkla Kuşatıyoruz" programı düzenledi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, sağlıklı yaşam için bireylerin davranışlarını geliştirmek, obeziteye karşı bilinçlendirmek ve vatandaşların sunulan sağlık imkanlarına kolay erişebilmeleri amacıyla "Geleceğimizi Sağlıkla Kuşatıyoruz" programı düzenledi.

Dünya'yı ve Türkiye'yi kısa sürede etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) Salgını nedeniyle sağlıklı yaşamın önemi artarken, hastalığa karşı verilen ulusal mücadelede getirilen kısıtlamalar ve "Evde Kal" çağrısıyla insanların hareket alanları daraldı, obezite tehlikesi ortaya çıktı.

Bu kapsamda sağlıklı yaşamın bir kültür haline gelmesi için bireylerin tek tek bilgi, tutum ve davranışlarını geliştirmek, vatandaşların obezite tedavisinde gerekli hizmetlere kolay ulaşımı sağlamak amacıyla Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanlığı ile Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı iş birliğinde Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi'nde "Geleceğimizi Sağlıkla Kuşatıyoruz" programı yapıldı.

Program, "sadece daha çok kişiyle ortak hareket etmek" ile değil, "daima yanlarında yer almak" hedefiyle spor ve egzersizlerle vatandaşları obeziteye karşı harekete geçirirken, kurulan doktor, diş hekimi, fizyoterapist, diyetisyen çadırlarıyla vatandaşların vücut analizleri yapılarak doktorlar tarafından değerlendirildi, alınan kan tahlilleri soğuk zincir bozulmadan laboratuvarlara ulaştırıldı. Öte yandan programa gelen vatandaşlar fizyoterapist kontrolünde spor eğitmenleri ile görüşerek bireysel spor programları oluşturuldu, ağız diş kontrolleri yapıldı. Etkinliğe katılan vatandaşların tamamının Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sağlıklı Beslenme ve Obezite Birimi'nde takibi başlatıldı.

"Geleceğimizi Sağlıkla Kuşatıyoruz" programına vatandaşlar, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Mehmet Berk, Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanı Dr. Serdar Tolay ile Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu katıldı.

"BELKİ İLK KEZ ZAYIF HALİMİ GÖRECEĞİM"

"Geleceğimizi Sağlıkla Kuşatıyoruz" programına katılan ve bire bir uygulamalardan yararlanan Yasemin Karaduman, daha öncesinde Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği obezite kamplarına katıldığını belirterek, "Çok memnun kaldım her şey çok güzeldi. Hocalarımızın ilgisi alakası iyiydi. Gün içerisinde 7'de yürüyüşe çıkıyorduk, ara öğünlerimizi aldık, pilates ve spor yaptık. Egzersizlerimize devam ettik. Sabah akşam ölçümlerimiz yapıldı terapilere katıldım. Ben bugüne kadar hiç kilo verememiştim. Ama hocalarımız sayesinde bir adım atmış olduk ve belki ilk kez zayıf halimi göreceğim. Böyle bir uygulama belki Türkiye'de ilk yapılıyordur bundan dolayı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e çok teşekkür ederim" diye konuştu.

"25 YILDIR REJİMLER YAPIYORUM AMA BİR TÜRLÜ İSTEDİĞİM SONUCU ALAMADIM"

Programa katılan Sevda Taşdemir ise etkinliği duyunca katılmak istediğini aktararak, "Kan tahlili verdim, şekerim ölçüldü, dişlerimiz kontrol edildi, spor ve yürüyüş yaptım hocalarımızın eşliğinde. Bize yardım eden hocalarımıza ve bu imkânı sağlayan Fatma Şahin'e inanılmaz minnettarım. 25 yıldır rejimler yapıyorum ama bir türlü istediğim sonucu alamadım. Bize burada o kadar şey öğretiyorlar ki nasıl yemek yememiz, nasıl beslenmemizi, nasıl su içmemiz gerektiği bile öğretiyorlar" dedi.

Kaynak: Bültenler