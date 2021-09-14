"Geleceğimizi Eğitimle Kazanıyoruz" projesi kapsamında eğitimler devam ediyor

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün mali desteğiyle, Eyüpsultan Kültür Sanat Spor Eğitim ve Dayanışma Derneği ile Eyüpsultan Belediyesi'nin katkılarıyla devam eden "Geleceğimizi Eğitimle Kazanıyoruz" projesi kapsamında "Saha Teknisyenliği" eğitimi verildi.

Kursiyerler, Kurumsal İletişim, İmaj Yönetimi, Satış Teknikleri, Teknik Eğitim ve İnsan Kaynakları üzerine eğitim aldılar.

Hedef kitlesi Eyüpsultan ilçe sınırları içerisinde ikamet eden şehit ve gazi yakınları öncelikli olmak üzere kadınlar ve gençlerin olduğu proje dahilinde daha öncesinde satış pazarlama personeli, güvenlik, hasta kayıt-tıbbi sekreterlik, aşçı yardımcılığı gibi farklı sektörlerde de eğitimler verildi.

Proje kapsamında eğitimi tamamlayan kursiyerlere Eyüpsultan İstihdam Merkezi (ESİM) tarafından istihdam sağlanacak.

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