'Geleceğimizi Eğitimle Kazanıyoruz' projesi kapsamında eğitimler devam ediyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

"Geleceğimizi Eğitimle Kazanıyoruz" projesi kapsamında eğitimler devam ediyor

Habermetre - Haberler | Toplum

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün mali desteğiyle, Eyüpsultan Kültür Sanat Spor Eğitim ve Dayanışma Derneği ile Eyüpsultan Belediyesi'nin katkılarıyla devam eden "Geleceğimizi Eğitimle Kazanıyoruz" projesi kapsamında "Saha Teknisyenliği" eğitimi verildi.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün mali desteğiyle, Eyüpsultan Kültür Sanat Spor Eğitim ve Dayanışma Derneği ile Eyüpsultan Belediyesi'nin katkılarıyla devam eden "Geleceğimizi Eğitimle Kazanıyoruz" projesi kapsamında "Saha Teknisyenliği" eğitimi verildi.

Kursiyerler, Kurumsal İletişim, İmaj Yönetimi, Satış Teknikleri, Teknik Eğitim ve İnsan Kaynakları üzerine eğitim aldılar.

Hedef kitlesi Eyüpsultan ilçe sınırları içerisinde ikamet eden şehit ve gazi yakınları öncelikli olmak üzere kadınlar ve gençlerin olduğu proje dahilinde daha öncesinde satış pazarlama personeli, güvenlik, hasta kayıt-tıbbi sekreterlik, aşçı yardımcılığı gibi farklı sektörlerde de eğitimler verildi.

Proje kapsamında eğitimi tamamlayan kursiyerlere Eyüpsultan İstihdam Merkezi (ESİM) tarafından istihdam sağlanacak.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ersin Tatar Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici
Magazin Göksel Gülşen
Spor Abdullah Avcı Arda Turan
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 'Geleceğimizi Eğitimle Kazanıyoruz' projesi kapsamında eğitimler devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.09.2021 10:08:59. #1.12#