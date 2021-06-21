Geleceğimiz Sokakta Kaybolmasın Projesi Kültür Gezileri ile Devam Ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Geleceğimiz Sokakta Kaybolmasın Projesi Kültür Gezileri ile Devam Ediyor

Geleceğimiz Sokakta Kaybolmasın Projesi Kültür Gezileri ile Devam Ediyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV) tarafından hazırlanan ve Concern Worldwide Türkiye Temsilciliği ile ortak yürütülen "Geleceğimiz Sokakta Kaybolmasın Projesi" Kültür Gezileri ile devam ediyor.

Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV) tarafından hazırlanan ve Concern Worldwide Türkiye Temsilciliği ile ortak yürütülen "Geleceğimiz Sokakta Kaybolmasın Projesi" Kültür Gezileri ile devam ediyor.

Proje kapsamındaki çocukların ilimizde bulunan kültürel değerleri tanımaları, bu değerlerin korunarak gelecek nesillere aktarılması ve bilinçlenmeleri amacıyla ilimizde bulunan Şanlıurfa Arkeoloji ve Mozaik Müzesine gezi programı düzenlendi.

Ayrıca çocukları motive etmek, eğlendirmek ve güzel vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla Halfeti ilçesinde tekne gezisi düzenlendi. Sosyal mesafe kuralları ve her türlü COVID-19 tedbirleri alınarak düzenlenen kültür gezilerinde çocukların yeni yerler görmekten çok mutlu oldukları ve keyif aldıkları görüldü.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Süleyman Soylu Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Acun Ilıcalı Selçuk Tekay Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Mert Müldür Yiğit Şardan Sergen Yalçın Çağlar Söyüncü Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Geleceğimiz Sokakta Kaybolmasın Projesi Kültür Gezileri ile Devam Ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.6.2021 17:11:35. #1.14#

title