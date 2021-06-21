Geleceğimiz Sokakta Kaybolmasın Projesi Kültür Gezileri ile Devam Ediyor

Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV) tarafından hazırlanan ve Concern Worldwide Türkiye Temsilciliği ile ortak yürütülen "Geleceğimiz Sokakta Kaybolmasın Projesi" Kültür Gezileri ile devam ediyor.

Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV) tarafından hazırlanan ve Concern Worldwide Türkiye Temsilciliği ile ortak yürütülen "Geleceğimiz Sokakta Kaybolmasın Projesi" Kültür Gezileri ile devam ediyor.

Proje kapsamındaki çocukların ilimizde bulunan kültürel değerleri tanımaları, bu değerlerin korunarak gelecek nesillere aktarılması ve bilinçlenmeleri amacıyla ilimizde bulunan Şanlıurfa Arkeoloji ve Mozaik Müzesine gezi programı düzenlendi.

Ayrıca çocukları motive etmek, eğlendirmek ve güzel vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla Halfeti ilçesinde tekne gezisi düzenlendi. Sosyal mesafe kuralları ve her türlü COVID-19 tedbirleri alınarak düzenlenen kültür gezilerinde çocukların yeni yerler görmekten çok mutlu oldukları ve keyif aldıkları görüldü.

Kaynak: Habermetre