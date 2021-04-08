"Geleceğimiz Sokakta Kaybolmasın Projesi" eğitim aktiviteleriyle devam ediyor

Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV) ile Concern Worldwide Türkiye Temsilciliği ile ortak yürütülen "Geleceğimiz Sokakta Kaybolmasın Projesi" eğitim aktiviteleriyle devam ediyor.

Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV) ile Concern Worldwide Türkiye Temsilciliği ile ortak yürütülen "Geleceğimiz Sokakta Kaybolmasın Projesi" eğitim aktiviteleriyle devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında öğrenciler ve alanında uzman eğitimcilerle birlikte grup içi sosyal iletişimi güçlendirmek, motive olmak olumlu davranışlar geliştirebilmek temalı birbirinden eğlenceli ve öğretici aktiviteler gerçekleştirildi. Sosyal mesafe kuralları ve Kovid-19 tedbirleri alınarak düzenlenen etkinlik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirildi.

Eğitim öncesi katılımcı öğrenciler, psikolojik danışmanlar tarafından öz benlik ve yaşam doyumu ölçekleri uygulanarak durumsal ön değerlendirmeye tabi tutuldu. Program sonunda oluşturulan değerlendirme halkasıyla, çocukların duygu ve düşünceleri alındı.

Eğitim aktivitesine katılan Vali Yardımcısı ve ŞURKAV 2. Başkanı İsmail Çetinkaya, katılımcı çocuklarla sohbet ederek duygu ve düşüncelerini dinledi.

Çetinkaya, böyle bir etkinlik içerisinde bulunmaktan son derece mutlu olduklarını ve keyif aldıklarını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme