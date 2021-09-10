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"Geleceğimiz Sokakta Kaybolmasın" Projesi 1. Dönem Sonu Etkinliği Düzenlendi

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Şanlıurfa Valiliği koordinasyonunda, Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV tarafından hazırlanan ve Concern Worldvide Türkiye Temsilciliği ile ortak yürütülen "Geleceğimiz Sokakta Kaybolmasın" projesi birinci dönem sonu etkinliği yapıldı.

Şanlıurfa Valiliği koordinasyonunda, Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV tarafından hazırlanan ve Concern Worldvide Türkiye Temsilciliği ile ortak yürütülen "Geleceğimiz Sokakta Kaybolmasın" projesi birinci dönem sonu etkinliği yapıldı.

Vali Yardımcısı ŞURKAV II. Başkanı İsmail Çetinkaya, ŞURKAV Yönetim Kurulu Üyeleri, ŞURKAV Genel Sekreteri Şükrü Üzümcü, Proje koordinatörü Neşe Basır, Koordinatör Yardımcısı Mehmet Demir, CONCERN Worldwide Türkiye Direktörü Faryal Minhas, Concern Worldwide Eğitim Proje Müdürü Engin Emre Değer ve Concern Worldwide Koruma Proje Müdürü Mustafa Korkutata ile proje kapsamında bulunan çocukların katılımıyla düzenlenen etkinlik, Cevahir Han'da gerçekleştirildi.

Proje kapsamında 2019-2020 Eğitim ve Öğretim dönemimde CONCERN Derneği tarafından 30 Suriyeli 30 Şanlıurfalı olmak üzere toplam 60 çocuğun okula devam etmelerini sağlamak amacıyla her ay 500 TL burs verilerek, burs alan çocukların kız kardeşlerine 75 TL erkek kardeşlerine ise 50 TL her ay kırtasiye yardımı yapıldı.

Çocukların gelişimi ile ilgili çeşitli eğitimler düzenlenerek sosyal ve kültürel etkinliklere katılımları sağlandı. Tarihi ve turistlik mekanlara geziler düzenlendi. Uzaktan eğitim döneminde eğitimlerinden geri kalmamaları için birer adet tablet ve 1000'er TL internet yardım çeki verildi.

ŞURKAV tarafından hazırlanan ve Concern Worldwide Türkiye Temsilciliği ile ortak yürütülen, Sokakta Çalışan Çocukların Güçlendirilmesi ve Sosyal Hayata Entegre Edilmesini konu alan proje kapsamında çocuklar yararına Şanlıurfa Valiliği, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Merkez İlçe Belediyeleri, Merkez İlçe Kaymakamlıkları, İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Türk Kızılayı ve Türk Kızılayı Toplum Merkezi, Türkiye Yeşilay Şanlıurfa Şubesinin destekleri sağlandı.

Proje ile Şanlıurfa ilinde her türlü ihmal ve istismara açık olan sokakta çalışan çocukların tespitinin yapılması, çocuklar hakkında hanelerinde sosyal inceleme yapılması, sosyal inceleme sonrasında çocukların ve ailelerin sosyal yardım/sosyal hizmet/eğitim/sağlık vb. alanlarında ihtiyaçların tespit edilmesi, ailelerin ve çocukların sorunları çözüme kavuşturulması, çocukların her türlü sanatsal/kültürel/sosyal etkinliklerden yararlandırılması, çocuklara ve ailelerine gerekli psikososyal destek verilmesi ve çocukların sokakta çalıştığı süre boyunca yaşadıkları travmaların bertaraf edilmesi amaçlanıyor.

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Haber: 'Geleceğimiz Sokakta Kaybolmasın' Projesi 1. Dönem Sonu Etkinliği Düzenlendi - Haberler
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