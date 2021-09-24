'Geleceğimiz Bilinçli ve Eğitimli Bir Nesille Daha Parlak Olacak' - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

"Geleceğimiz Bilinçli ve Eğitimli Bir Nesille Daha Parlak Olacak"

Bültenler - Haberler | Güncel

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, okullarda düzenleyecekleri bilgilendirme programlarıyla çocukların sosyal, sportif, eğitim ve kültürel yönlerinin zenginleşmesine destek vereceklerini de sözlerine ekledi.

'Öğrenmeye Hoşgeldin' projesinden dolayı Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sunan Yeşilyurt İlçe Kaymakamı Osman Uğurlu ise, 2021-2022 Eğitim-Öğretim Döneminin bütün öğrencilere hayırlı olmasını temenni ederken, " Yeni eğitim-öğretim dönemi kapsamında gerek alınan tedbirler gerekse de aşılamanın getirdiği kolaylıkla birlikte okullarımızda ki eğitim çalışmaları aksamadan devam etmektedir. Yeşilyurt Belediyesiyle ortaklaşa yaptığımız çalışmalar ve alınan tedbirler neticesinde bu zorlu süreci hep birlikte atlatabileceğimizi çocuklarımıza ve ailelerimize anlatmak ve eğitim-öğretim sürecinin sıkıntısız bir şekilde devamını sağlamak istiyoruz. İlçemizdeki eğitim hizmetlerinin sıkıntısız devam etmesi aşamasında desteklerini esirgemeyen Yeşilyurt Belediye Başkanımıza ve mesai arkadaşlarına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Bültenler - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sezai Temelli Adnan Menderes Ahmet Davutoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Cansu Dere Tanem Sivar
Spor Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Emre Kılınç Güzel Sözler Şans Oyunları Recep Tayyip Erdoğan Rüya Tabirleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 'Geleceğimiz Bilinçli ve Eğitimli Bir Nesille Daha Parlak Olacak' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 12:26:26. #1.12#