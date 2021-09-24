"Geleceğimiz Bilinçli ve Eğitimli Bir Nesille Daha Parlak Olacak"

'Öğrenmeye Hoşgeldin' projesinden dolayı Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sunan Yeşilyurt İlçe Kaymakamı Osman Uğurlu ise, 2021-2022 Eğitim-Öğretim Döneminin bütün öğrencilere hayırlı olmasını temenni ederken, " Yeni eğitim-öğretim dönemi kapsamında gerek alınan tedbirler gerekse de aşılamanın getirdiği kolaylıkla birlikte okullarımızda ki eğitim çalışmaları aksamadan devam etmektedir. Yeşilyurt Belediyesiyle ortaklaşa yaptığımız çalışmalar ve alınan tedbirler neticesinde bu zorlu süreci hep birlikte atlatabileceğimizi çocuklarımıza ve ailelerimize anlatmak ve eğitim-öğretim sürecinin sıkıntısız bir şekilde devamını sağlamak istiyoruz. İlçemizdeki eğitim hizmetlerinin sıkıntısız devam etmesi aşamasında desteklerini esirgemeyen Yeşilyurt Belediye Başkanımıza ve mesai arkadaşlarına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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