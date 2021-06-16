"Geleceğimin Sorumluluğu: Yaşama Sanatı" yarışmasından Ege İletişim'e ödül
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"Geleceğimin Sorumluluğu: Yaşama Sanatı" yarışmasından Ege İletişim'e ödül

'Geleceğimin Sorumluluğu: Yaşama Sanatı' yarışmasından Ege İletişim'e ödül
Bültenler - Haberler | Güncel

Egeli genç iletişimciler, pandemi sürecinin zorluklarına rağmen katıldıkları yarışmalardan ödülle dönmeye devam ediyor.

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü 4'üncü sınıf öğrencileri Ayten Betül Yumak ve Emre Öner, "Geleceğimin Sorumluluğu: Yaşama Sanatı" yarışmasında "NYSA Antik Kenti"adlı belgesel film projeleri ile birincilik ödülünü almaya hak kazandı.

Genç iletişimcileri tebrik eden EÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilek Takımcı, "Öğrencilerimizin pandemi süresinde de üretkenliklerini koruyup başarılı çalışmalar yapması ve bunların meyvelerini alması bizler için gurur kaynağı. Fakültemiz, nitelikli eğitim ve donanımlı alt yapısı ile öğrencilerimizin her zaman yanında yer alıyor.Öğrencilerimi tebrik ediyor başarılarının devamı diliyorum" dedi.

Gençler İçin İyilik Derneği tarafından düzenlenen "Geleceğimin Sorumluluğu: Yaşama Sanatı" yarışmasına 81 ilden 100'ün üstünde öğrenci katıldı. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü 4'üncü sınıf öğrencileri Ayten Betül Yumak ve Emre Öner "NYSA Antik Kenti" belgesel film projesi ile birinci oldu.

Ödül alan projeleri ile ilgili bilgi veren Emre Öner, "Türkiye, tamamıyla tarih boyunca yerleşim için tercih edilmiş ve derin bir kültürel miras oluşturmuştur. Bu özelliğiyle ülkemiz, adeta bir açık hava müzesidir. Ülkemizde tanınan ve sık ziyaret edilen tarihi mekanlar dışında kalan atıl, bakımsız ancak potansiyeli yüksek olan ve turizme, dünya miras listesine alınması gerektiğini düşündüğümüz değerli bölgelerin belgesellerini hazırlayarak biz de 'geleceğimizin sorumluluğunu alıyoruz' dedik ve yarışmanın amacına çok uygun bir proje ile katılarak yarışmayı birinci tamamladık" dedi.

Kaynak: Bültenler

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