İbn Haldun Üniversitesi tarafından lise son sınıf öğrencilerini alanında uzman isimlerle akademisyenlerle ve kanaat önderleriyle bir araya getirecek "Geleceğim Sosyal Bilimler Zirvesi" yarın başlayacak.

İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanvekili Bilal Erdoğan, zirvenin tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'de sosyal bilimlerin yeniden hatırlanması, sosyal bilimlerin ülkenin geleceği için öneminin gençler tarafından karşılık bulması için üniversitenin önemli bir misyon ifa etmesi gerektiğini düşündüklerini belirtti.

Tercihlerin yapıldığı, öğrencilerin önemli kararlarını verdiği bu dönemde, öğrencilerin alanında uzman isimlerle akademisyenlerle kanaat önderleriyle atölyeler seminerlerde buluşacağını anlatan Erdoğan, şu bilgileri paylaştı:

"Yıl boyunca üniversitemizin, Türkiye'nin dört bir yanındaki liselerde yaptığı tanıtım faaliyetlerinde tanıştığı öğrencileri davet ettiği, yarısı İstanbul dışından yarısı İstanbul'dan yaklaşık bin öğrencinin katıldığı bir zirve olacak. Cumartesi ve pazar günü atölyeler ve stantlar merkezli 2 günlük programımız olacak. Atölyelerde hem sektörle ilgili sorular cevaplayan firma yetkilileri hem üniversitemizin hocaları hem de önemli şirket yöneticileri öğrencilerimizle buluşacak ve atölye düzeninde öğrencilerin ilgi alanına göre katıldığı çalışmalar yapılacak. Pazartesi günü asıl ana konuşmacıların yer alacağı programımız olacak. Hem bakanlarımız hem toplumun saygı duyduğu, itibarı olan figürlerin katılımı olacak."

Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesi'nin, her yıl lisans düzeyinde 150 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve 75 misafir öğrenciyi, 12 bölümde kabul eden ve geleceğin sosyal bilimler akademisyenlerini, alimlerini yetiştirmeyi hedeflediğini belirterek, şöyle devam etti:

"21. yüzyılda dünyanın nice çalkantılara gebe olduğunu artık herkes kabul ediyor. İçinden geçtiğimiz günler de dahil olmak üzere 21. yüzyıl birçok bilinmezi içinde barındırıyor. Bunları düşünecek, değerlendirecek, yorumlayacak ve ülkemizin geleceğine yön verecek, hatta daha geniş anlamda gönül coğrafyamızın ve İslam ümmetinin geleceğine yön verecek akademisyenleri, fikir önderlerini yetiştirmek zorundayız. İbn Haldun Üniversitesi'nin misyonu bu. Bunu yaparken hem doğunun mefküre geçmişini bileceğiz hem batıyı çok iyi tanıyacağız. Bunun için öğrencilerimizin mezun olmadan önce Türkçe dışında Arapça'yı ve İngilizce'yi konuşabiliyor, kullanabiliyor olmasını hedefliyoruz. Bu yönüyle de Türkiye'de farklı bir iddiaya kendimizi konumlandırdık. Şahsi inancım, ümidim, beklentim, rüyam şudur; üniversitemizin mezunları, akademik kariyerlerinde yazdıkları kitaplarla öyle öğrenciler yetiştirecekler ki işte onların yetiştirdiği öğrenciler, 21. yüzyılın sonu gelmeden birçok belki çıkmaza açılımlar getirecek, dünyaya ümit verecek, dünyaya yeni bir mefküre aşılayabilecek entellektüeller olacak."

Bilal Erdoğan, zirvenin, Türkiye'de sosyal bilimlerin öneminin anlaşılması ve bu alanda kabiliyeti olan öğrencilerin sosyal bilimler bölümlerine yönlendirilmesinde hayırlı olmasını diledi.

"Çok seçici üniversite olma özelliğimizi ilk seneden kazandık"

Bir soru üzerine, geçen yıl zirveye 700 civarında öğrenci katıldığını ve bunların tamamının lise son sınıf öğrencisi olmadığını kaydeden Erdoğan, "Bu sene tamamı son sınıf öğrencisi. Geçen sene zirveye katılanlar içinden 30'a yakın öğrenci üniversitemizi tercih edip, yerleşti. Geçen sene 8 binin üzerinde öğrenci bizi tercih etti. Bunların içinden 150'si yerleşebildi. Seçicilik noktasında iyi oranlara sahibiz. Sadece yerli öğrenci değil, misafir öğrencilerde de 2 binin üzerinde başvuru aldık ve 65 öğrenci aldık. Çok seçici üniversite olma özelliğimizi ilk seneden kazandık. Bu sene bunun daha da iyiye gideceğini ümit ediyoruz." dedi.

İbn Haldun Üniversitesi'nin yüksek lisans ve doktora ağırlıklı bir araştırma üniversitesi olduğunu belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"Türkiye mevzuatı gereği lisans programımız da var ama lisans programımız küçük. Hedefimiz, lisans programımızdaki öğrenci sayısının, toplam öğrenci sayımızın dörtte birine tekabül etmesi, üniversite doygunluğa ulaştığı zaman. Bizim lisans öğrencimiz veya daha fazla kadar doktora öğrencimiz olması muhtemel, 5-10 sene sonra. Bizim öğrencilerimizin ekseriyetinin kafa yoran, düşünen, araştıran ve yazan insanlar olmasını hedefliyoruz, dolayısıyla çok fazla da kariyer konuşmamızın alemi belki de yok. Tabii ki o alanın neden önemli olduğunu insanın bilmesi lazım, o alanla ilgilenmesi için. Bu sadece o alanda kariyer yapacağı anlamına gelmez, o alanda fikredeceği zaman da o alanın önemine vakıf olması lazım. Bizim lisans öğrencilerimizin birçoğu gerek İbn Haldun'da gerek başka üniversitelerde gerekse dünyanın çeşitli üniversetelerinde akademik kariyer kovalayacak, araştırma yapacak, kitap yazacak ve fikir üretecek insanlar olacak. Doğudan yeni bir mefkürenin çıkması, batı paradigmalarının sorgulanmasını başaracak insanları biz yetiştirmek istiyoruz. Hedeflediğimiz kitle çok küçük bir kitle, onun içinden de en parlak, en yıldız olan öğrencimizi biz İbn Haldun Üniversitesi'yle, sosyal bilimlerle tanıştırmaya çalışıyoruz."

"Öğrencilerin bilinçli şekilde tercih yapmalarını sağlamak istiyoruz"

İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk de zirvede sosyal bilimler alanına ilgi duyan, lise mezunu öğrencilerin 3 gün boyunca misafir edileceğini ve öğrencilerin farklı sosyal bilim dallarını, alanın en önde gelen uzmanları ve temsilcileriyle tanıma fırsatı bulacağını dile getirerek, "Zirveyi düzenleme maksadımız birinci planda sosyal bilimlere prestijini yeniden kazandırmak, sosyal bilimlerin önemini kamuoyuna ulaştırmak ve öğrencilerin de sosyal bilimleri diğer alanlardan daha değersiz gibi görmesinin düzeltilmesi." diye konuştu.

İbn Haldun Üniversitesi'nin bir misyon üniversitesi olduğuna değinen Şentürk, şunları anlattı:

"Biz 150 öğrenci alıyoruz, ama zirveye bin öğrenci katılıyor. Sadece üniversitemize öğrenci kazandırmak değil, aynı zamanda ülke çapında özellikle öğrencilere yönelik olarak sosyal bilimler alanının önemini ortaya koymak, göstermek ve tercih yapacak öğrencilerin de bunu bilinçli şekilde yapmalarını sağlamak istiyoruz. Biz, tarih, işletme, iktisat okuyup başarılı olmuş insanları öğrencilerimizle buluşturarak, onların da bu alanlarda çalışma yaparak, başarılı bir kariyer sahibi olabileceğini ortaya koymaya çalışacağız. Toplantımıza Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan katılacak. THY, Turkcell ve diğer şirketlerden başarılı yöneticiler, hukuk, İslami ilimler, felsefe alanlarından başarılı akademisyenler öğrencilerimizle buluşacak."

Şentürk, sosyal bilim alanını yenilemeyi ve o alanda paradigma değişikliğine öncülük yapmayı hedeflediklerini ifade ederek, "Biz, üniversitemizin şiarını fikri bağımsızlık olarak belirledik. Sosyal bilimler alanında, felsefede, tarihte, iktisatta, eğitimde, iletişimde fikri bağımsızlık sahibi olmazsak, batıdan ithal edilen fikirleri taklit ederek yolumuzu çizmeye çalışırsak, ülkemizin sorunlarını asla çözemeyiz. 'Bizim sorunlarımıza çözüm getirecek sosyal bilimciler, bu toprakla, bu ülkeyle, bu medeniyetle, bu kültürle irtibatlı olan sosyal bilimciler olabilir' yaklaşımından hareket ediyoruz. Bunu gerçekleştirebilmek için mukayeseli eğitim metodunu benimsiyoruz." dedi.

İbn Haldun Üniversitesi'nin "Türkiye'de İngilizce ve Arapça'nın en iyi öğretildiği üniversite" olduğunu söyleyen Şentürk, geçen yıl üniversitedeki bölümlerinin çoğunun ilk 5 içerisinde yer aldığını kaydetti.

Şentürk, bir soru üzerine, geçen yıl zirveye katılan öğrencilere yapılan memnuniyet anketinde olumlu geri dönüşler aldıklarını belirtti.

Zirve

Bu yıl ikincisi yapılacak "Geleceğim Sosyal Bilimler Zirvesi", 4-5-6 Ağustos'ta Grand Sheraton İstanbul Ataşehir'de gerçekleştirilecek.

Anadolu Ajansı'nın tanıtım standının da yer alacağı zirvenin yarın ve pazar günü yapılacak atölye çalışmalarında öğrenciler, seçecekleri alanla ilgili etkileşimli ve uygulamalı eğitim görecek. Zirvenin üçüncü gününde ise katılımcılar, alanında uzman isimleri dinleyerek, merak ettiklerini sorma fırsatı bulacak.