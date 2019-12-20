“Geleceğim Mesleğim” için imzalar atıldı

20.12.2019 13:15 | Son Güncelleme: 20.12.2019 13:15

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA)'nın 2019 Yılı Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında, Bursa'da başarılı olan 19 projenin başvuru sahibi, ortak ve iştirakçileri ile diğer kurum ve kuruluşların da yer aldığı geniş katılımlı bir imza töreni gerçekleştirildi.