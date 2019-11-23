Geleceği Yazan Kadınlar Ödül Töreni - TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu

23.11.2019 13:52 | Son Güncelleme: 23.11.2019 13:57

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Rifat Hisarcıklıoğlu, "Kadın, tüm insanlığın ilk öğretmenidir. Evlatlarınızı ve özellikle kızlarınızı muhakkak okutun. Aklın cinsiyeti olmaz, başarının cinsiyeti olmaz, ekonominin cinsiyeti olmaz. İnanıyorum ki, hep birlikte çalışarak, yeni başarı hikayeleri yazacağız." dedi.

Turkcell ve TOBB iş birliğiyle hayata geçirilen Geleceği Yazan Kadınlar projesinin 2019 yılı ödül töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Projeye giren herkesin ödülü hak ettiğini belirten Hisarcıklıoğlu, o kadınların sadece bu çetin hayat ve iş koşullarıyla mücadele etmediğini, önlerine engel çıkaran erkekleri de aşıp, buralara kadar geldiğini söyledi.

Hisarcıklıoğlu, projeye destek veren herkese teşekkür ederek şunları kaydetti:

"10 sene önce ülkemizde kadın girişimci sayısı sadece 75 bindi, şimdi 130 bin. Bu artışta başta Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan olmak üzere, Kadın Girişimci Kurullarımızın çok büyük payı var. Çalışma Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk, en zor görevlerden birini üstlenerek, istihdama yönelik tarihi desteklerin hayata geçmesini sağladı. Gençlere ve kadınlara yönelik, pek çok yeni teşvik başlattı.

Sayın Bakanımıza tüm bu emekleri ve başarılı icraatları için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çok kıymetli hanımefendi, teşrifleriyle toplantımızı onurlandırdı. Kendilerinin, kadınlar konusundaki hassasiyetlerini çok iyi biliyor, çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Sayın Emine Erdoğan hanımefendi, kadınların olmadığı bir siyaset, ekonomi, bürokrasi eksik kalır diyerek, bize ilham veriyor."

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bu kapsamda çalışmaların süreceğini belirterek, TOBB olarak kadınlara destek vermeye devam edeceklerini dile getirdi.

"Kadın güçlü olursa, aile de güçlü, toplum da güçlü olur, ülke de güçlü olur." diyen Hisarcıklıoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu noktada, tüm kadınlarımızdan da, burada bir ricam olacak. Hayal kurun, azmedin, çalışın. Hayallerinizin takipçisi, kendi hikayenizin kahramanı olun. ve unutmayın, kadınlara yönelik önyargıları yıkmak, sizin elinizde. Çünkü kadın, tüm insanlığın ilk öğretmenidir.

Evlatlarınızı ve özellikle kızlarınızı muhakkak okutun. Onları girişimci olmaya özendirin. Onlara şunu anlatın; aklın cinsiyeti olmaz, başarının cinsiyeti olmaz, ekonominin cinsiyeti olmaz. İnanıyorum ki, hep birlikte çalışarak, yeni başarı hikayeleri yazacağız."

Kaynak: AA