"Geleceği Yazan Kadınlar İklim Fikir Maratonu" ödül töreni

TOBB Başkan Vekili Tamer Kıran, Birlik olarak kadınları desteklemeyi sürdüreceklerini belirterek, "Kadın güçlü olursa aile de toplum da ülke de güçlü olur. İnanıyorum ki hep birlikte çalışarak yeni başarı hikayeleri yakalayacağız" dedi.

Teknolojide çeşitliliği ve fırsat eşitliğini artırmak amacıyla Turkcell,? TOBB,? Turkcell Akademi ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu iş birliğinde gerçekleşen Geleceği Yazan Kadınlar Projesi'nin İklim Fikir Maratonu ödül töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla Turkcell Küçükyalı Plaza'da gerçekleştirildi.

TOBB Başkan Vekili Tamer Kıran, törende yaptığı konuşmada, 2017 yılında başlattıkları projenin ilk iki döneminde kadınların kod yazmayı öğrendiğini belirterek, "Kadınlar, mobil uygulamalar geliştirdiler. Turkcell'in ürün ve servislerini test etme imkanı buldular. Bir kısım kadın, girişimci olurken, önemli bir bölümü teknoloji şirketlerinde istihdam edildiler. Geleceği Yazan Kadınlar Projesi pandemi döneminde çok anlamlı hale gelen İklim Fikir Maratonu ile devam etti. Çevre ve iklim konularında geliştirdikleri teknolojik çözüm fikirleriyle yarıştılar." diye konuştu.

Yarı finale kalan yarışmacıların her birini, TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu'nun başkanlarıyla eşleştirdiklerini anlatan Kıran, şunları kaydetti:

"Farklı bölge ve illerden başkanlarımız, yarışmacılara fikirlerini ticarileştirmek ve geliştirmek yönünde mentorluk desteği verdi. Kadın girişimci kurullarımız hem kadın girişimci sayısını artırmak hem de mevcut kadın girişimcilerimizi desteklemek için canla başla çalıştı. 81 ilde bu amaçla seferber oldular. Kadınları bu projelere teşvik ettiler. Bu yıl TOBB, diğer dönemlerden farklı olarak yarışmacılara ayrı destekler verme kararı aldı. Bugün ödül almaya hak kazanan ilk üç finalistimize fikirlerini ticarileştirme ve girişimcilik ekosistemine katılabilmeleri adına 13 ilde kurduğumuz 'istasyon' adındaki girişimcilik merkezlerimizde ücretsiz ofis ve altyapı desteği sunacağız. Ayrıca, yarı finale kalan tüm katılımcılarımızı TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi bünyesinde sunulan sertifika programlarından ücretsiz faydalandıracağız."

Kıran, dünyanın artık iklim değişikliğiyle mücadele sürecinde konuşmaktan yapmaya doğru geçtiğini belirterek, Avrupa Birliği tarafından gündeme getirilen Avrupa Yeşil Mutabakatı süreci ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesiyle imzalanan Paris İklim Antlaşması'yla birlikte iklim değişikliğiyle mücadelenin Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden biri haline geldiğini söyledi.

Türkiye'de her sektörde ve her alanda yenilikçi ve yeşil dönüşüme katkı sağlayacak fikirlere ihtiyaç duyulduğunu aktaran Kıran, "Böyle fikirlerin oluşmasını motive ettiği için bu yarışmayı çok önemsiyoruz. TOBB olarak kadınlarımızı desteklemeyi sürdüreceğiz. Kadın güçlü olursa aile de toplum da ülke de güçlü olur. İnanıyorum ki hep birlikte çalışarak yeni başarı hikayeleri yakalayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Önemli bir yazılımcı topluluğu oluşturduk"

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu da sürdürülebilirlik çalışmalarında hem Türkiye hem de dünyada örnek şirket olma vizyonuyla çalıştıklarını belirterek, "Bu kapsamda Sıfır Atık Projesi'ni ilk hayata geçiren şirketlerden biriyiz. Öte yandan 2007 yılından bu yana imzacısı bulunduğumuz Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi çerçevesinde sürdürülebilir kalkınma amaçlarını tüm kurumsal süreçlerimizde uyguluyoruz. Turkcell olarak sürdürülebilirlik stratejimizi 2050 yılına kadar karbon nötr şirket olma olarak belirlemiş bulunuyoruz. Bu kapsamda geçen yıl elektrik tüketimimizin tamamı yüzde 100 yenilenebilir enerji kaynaklarından tedarik ederek karşıladık." dedi.

Aksu, sadece yenilenebilir enerji tüketen değil, aynı zamanda yenilenebilir enerji üreten bir şirket olma gayesiyle bu alanda yatırımlar da yaptıklarını ifade ederek, "5 adet güneş enerjisi santralimiz var. 2021 yılında, 2 milyon 200 bin kilovat saat elektrik ürettik. Ayrıca bir rüzgar enerji santrali aldık. 67 milyon 500 bin kilovat saatlik bir üretim gerçekleştireceğiz ve 2 bin 500 baz istasyonunun enerjisini yenilenebilir enerjiden kendi ürettiğimiz kaynaklardan karşılayacağız." ifadelerini kullandı.

Geleceği Yazan Kadınlar Projesi'nin kendileri için oldukça kıymetli ve özel bir proje olduğunu aktaran Aksu, şunları kaydetti:

"Bu proje kapsamında 225 kadın çalışanı Turkcell ailesine dahil ettik ve binlerce kadının hayatına dokunarak programlarımızda onlara fayda ve değer sunduk. Geleceği Yazan Kadınlar Projemiz kapsamında geçtiğimiz sonbaharda başlatılan İklim Fikir Maratonu saymış olduğum bu taahhütlerimizi desteklerken kendi alanında bir ilk olma özelliğini de taşıyor. Yazılımcı ihtiyacı her geçen gün artıyor. Biz de bu projeyle yazılımcı yetiştiriyoruz. Eğitim verdiğimiz kadınlarımıza sertifika veriyoruz, bir kısmını da istihdam ediyoruz.

Her alanda olduğu gibi sürdürülebilirlikte de eşitlikçi yaklaşım perspektifiyle başlattığımız bu proje sayesinde kadınların dünyanın geleceğine ilişkin daha fazla söz sahibi olması adına onları da destekliyoruz. Bu çerçevede hem kadınların teknoloji alanındaki çalışmalarını desteklemek hem de bu desteğin faydalı bir amaca hizmet etmesi için başlattığımız Geleceği Yazan Kadınlar İklim Fikir Atık Maratonu'na Türkiye'nin dört bir tarafından binlerce başvuru oldu. Önemli bir yazılımcı topluluğu oluşturduk."