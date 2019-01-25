Geleceği Sorgulayan Girişimciler Samsun'da

4004-Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları (2018) kapsamında TÜBİTAK tarafından desteklenen Geleceği Sorgulayan Girişimciler isimli projenin açılışı bir otelde yapıldı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süleyman Yaman tarafından yürütülen projeye; Samsun ilinin Asarcık, Bafra, Çarşamba ve Terme ilçelerindeki okullarda öğrenim gören fen bilimleri dersi öğretmeni olarak görev yapan Zübeyde Atlı (Asarcık-Acısı Şehit Muharrem Konu Ortaokulu), Kübra Altun (Terme-İ.T.O. Şehit Kibar Korhan Koç Ortaokulu), Zehra Doğan (Bafra-Sürmeli Ortaokulu) ve Filiz Kasım (Çarşamba-Ali Fuat Başgil İmam Hatip Ortaokulu) ve 6 ve 7. sınıfta öğrenim gören 24 öğrenci katıldı.

Öğrenciler yeni fikirler geliştirerek uygulama fırsatı bulacak

Projenin amacı hakkında bilgilendirmelerde bulunan Doç. Dr. Süleyman Yaman, "Bu projenin temel amacı; ortaokul öğrencilerine bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) temelli eğitimlerle girişimcilik, sorgulama, yeni fikirler geliştirmek ve bunları uygulama becerileri kazandırmak ve bu becerilerini kullanabilecekleri fırsatlar sağlamaktır. Bu projeye katılan öğrencilerin 21. yüzyılın gerektirdiği becerileri kazanmaları ve bu eğitime katıldıktan sonra yaşadıkları yerlerde bir farkındalık oluşturarak girişimcilik, sorgulama ve inovasyon becerilerini geliştirecek faaliyetleri devam ettirmeleri beklenmektedir. Öğrencilerin kendi akranlarıyla beraber geliştirecekleri bu becerileri, ekonomik katma değeri olan ürünlere dönüştürmeleri ise projenin nihai amacını oluşturmaktadır" dedi.

21-28 Ocak 2019 tarihleri arasında 8 gün sürecek projede 9 farklı üniversiteden toplam 17 öğretim üyesi tarafından eğitim verilecek. Projede eğitim verecek akademisyenler; Ondokuz Mayıs Üniversitesinden Prof. Dr. Yavuz Bayram, Prof. Dr. Vedat Ceyhan, Prof. Dr. Kürşat Demiryürek, Dr. Öğr. Üyesi Şener Şentürk, Arş. Gör. Aslı Sarışan Tungaç, Arş. Gör. Belgin Bal İncebacak, Dr. Selime Canan, Öğr. Gör. Hiroko Kawamorıta, Amasya Üniversitesinden Prof. Dr. Orhan Karamustafaoğlu, Bilgi Üniversitesinden Dr. Burcu Güngör, Gazi Üniversitesinden Prof. Dr. Yüksel Dede, Doç. Dr. Osman Çimen, Gaziosmanpaşa Üniversitesinden Prof. Dr. Aykut Emre Bozdağan, Hacettepe Üniversitesinden Prof. Dr. Gültekin Çakmakçı, Doç. Dr. Mustafa Serdar Köksal, Kırıkkale Üniversitesinden Doç. Dr. Oktay Akbaş, Tayyip Erdoğan Üniversitesinden Doç. Dr. Ahmet Tekbıyık, Sinop Üniversitesinden Arş. Gör. Gürol Yokuş, Samsun MEB'den Erdal İncebacak.

Ayrıca eğitmenlere yardımcı olmaları için OMÜ Fen Bilgisi Öğretmenliği Ana Bilim Dalında öğrenim gören 7 lisans öğrencisi projede görev aldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA