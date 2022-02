Geleceği gördü, El Terminali işinde 2 yılda yüzde 400 büyüdü

El Terminali ve Barkod sektöründe 25 yıldır faaliyet gösteren Türk teknoloji şirketi Desnet, koronavirüs pandemisini fırsata çevirdi. Doğru adımlar atan şirket, 2 yılda yüzde 400 büyüme elde etti. Başarılarının gelişimi hakkında konuşan Şirketin ortağı Ömer Ekinci, "El Terminalleri, Barkod Okuyucular ve Barkod Yazıcılar kategorilerinde başta depo ve lojistik, e-ticaret, üretim, saha satış, kargo, mağazacılık ve perakende olmak üzere birçok alanda hizmet veriyoruz. Birçok şirket gibi düşük kârlılık, ithalata bağımlılık, banka kredilerine ihtiyaç gibi birtakım hastalıklarımız vardı. 2015 yılında baba olmak beni kendimi sorgulamaya itti. 'Neden bu işi yapıyordum, neden kârlılıkta sorun yaşıyordum, neden krediye ihtiyaç duyuyordum, bunun başka bir yolu yok muydu' gibi sorular soruldu" dedi.

"İŞ YAPMA BİÇİMİMİN YANLIŞ OLDUĞUNA KARAR VERDİM"

Sözlerine devam eden Ekinci, "Sonra şunu fark ettim, yaptığım işi yanlış bir iş değildi ama işi yapma biçimim yanlıştı. İşi yanlış kurgulamıştım. Tümüyle ithal olan bir kategoride yurtdışına ve dövize bağımlıydım. Kârsız bir iş yapıyordum ve fiyat rekabeti çok yüksekti" diye konuştu.

"İŞ MODELİMİ BAŞTAN KURGULADIM"

Ekinci, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü: "İş modelimi baştan kurguladım, ikinci el ve yenilenmiş El Terminali kategorilerini oluşturduk. Önceleri hiç rağbet görmedi ama vazgeçmedik. İkinci el cihazları alabilmek için İkinci El alım ve Eskiyi Getir Yeniyi Götür ürünlerini geliştirdik. Oradan gelen ürünlerin bakımlarını, servislerini yapıp yeni pil ve yeni ekran takarak ortaya Yenilenmiş Ürün çıkardık.

"İŞLETMELER ÜRÜNÜ BİR HAFTA KULLANIP RAFA KALDIRMAKTAN KURTULDU"

Ayrıca bir sorun da, firmaların bazı yoğun (yılbaşı, kampanya dönemleri, fuar dönemleri gibi) dönemlerde kısa süreli ani ihtiyaçları oluyordu. Buna karşılık da kısa ve uzun dönem kiralama ürünümüzü geliştirdik. Böylece birçok işletme bir haftalığına ihtiyaç duyduğu bir ürünü satın alıp, kullandıktan sonra rafa kaldırmaktan kurtuldu.

"MİLYONLARCA DOLARI ÜLKEMİZDE TUTTUK"

İkinci El alım ve satış, kiralama ve eskiyi getir yeniyi götür gibi ürünlerimizle iç piyasada atıl kalmış milyonlarca liralık bir envanteri işler hale getirdik. Ayrıca yurtdışına gidecek olan milyonlarca doları da ülkemizin cebinde tutmuş olduk. Haftada 1 Milyon Türk Lirasınınmilli servetimizden uçup gitmesini önledik. Yılda yaklaşık 50 milyon TL. Ve yine yeni üretimi azaltıcı çözümlerimizle daha fazla üretim, daha fazla dünya kaynağının kullanımı, doğaya daha fazla zarar vermek gibi birçok unsuru azaltıcı etki oluşturduk.

"KRİZDE KAZANDIĞIMIZ PARAYLA YENİ ÜRÜN ALDIK"

Bu çözümler bizi hem kârlı, hem katma değerli hem de dışa daha az bağımlı hale getirdi. 2018 Döviz sıçramasından en az etkilenen, hatta kazançlı çıkan biz olduk çünkü dövizin ani yükselişi sonrası birçok firma sıfır ürün almak yerine ikinci el ve yenilenmiş ürüne yöneldi.

O krizde kazandığımız tüm parayı yeni ürün alımına yatırdık ve çok ciddi stoğa ulaştık. O stok da bizi, o dönemde hiç aklımıza gelmeyecek olan ve tüm dünyayı etkileyen COVID-19 pandemisinde neredeyse hiçbir teknoloji ürünü tedarik edilemezken çok güçlü hale getirdi.

"İLK GÜNDEN BERİ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ ÖNDE TUTTUK"

İş modelimizdeki inovasyonun son aşaması ise ilk günden beri hep en yüksek müşteri memnuniyeti standardını korumamız ve geliştirmemiz oldu. Örneğin bir teknoloji ürününün arızası durumunda teknik serviste kaldığı süre bir hafta ile on gün arası değişirken biz bunu Desnet'te 1 güne indirdik. Hatta kargo yerine elden getirilen ürünlerde ise bir saat içinde onarıp tekrar işinin başına dönme olanağı sunduk. Ayrıca her gece saat 00.00'a kadar WhatsApp ve telefon üzerinden bizzat teknik servis uzmanlarımız tüm müşterilerimize, hatta rakiplerimizin müşterilerine destek verdi. Zira sektörümüzün müşterisiyse, biz de sektörümüzün en köklü kuruluşlarındansak o müşterileri de kendi müşterimiz gibi gördük ve sektörümüzü doğru temsil etmeye çalıştık. İşte bütün bunlar da bize IT Review dergisi tarafından Avrupa'nın en iyi 10 Saha Servis şirketinden biri olan tek Türk şirketi olma gururunu yaşattı.

"BANKA KREDİSİYLE YAŞAMINI SÜRDÜRMEK, DİYALİZE BAĞLI OLMAK GİBİ"

Bütün bu sürecin başında banka kredilerinden tamamen kurtulup çok daha özgür ve bağımsız bir firmaya dönüşmemizin ve güçlü öz sermayenin büyük önemi var. Zira ülkemizde birçok şirket maalesef zayıf öz sermaye ile doğuyor ve banka kredisiyle yaşamını sürdürüyor. Bu diyalize bağlı olmak gibi bir şey. Böyle olunca da her türlü krizin ilk hedefi ve ilk devirdiği bu işletmeler oluyor. Bu nedenle de yaşadığımız bu süreci birçok işletmeyle, girişimciyle ve iş insanıyla paylaşıyoruz. Desnet olarak aynı zamanda dünyanın en büyük barkod teknolojileri üreticisi olan ZEBRA TECHNOLOGIES'in Türkiye'deki Premium Business Partner'ı durumundayız."

Haberler.com - Ekonomi