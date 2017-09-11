Geleceği Duymaya Hazır Mısınız?!"
Zorlu Holding ve Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nin günümüzün en önemli kavramlarından biri haline gelen "dijital dönüşümü" desteklemek üzere oluşturduğu Digi.louge platformu, 13 Eylül itibarıyla yeni bir sergiye ev sahipliği yapıyor.
Zorlu Holding ve Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nin günümüzün en önemli kavramlarından biri haline gelen "dijital dönüşümü" desteklemek üzere oluşturduğu Digi.louge platformu, 13 Eylül itibarıyla yeni bir sergiye ev sahipliği yapıyor.
Kaynak: Dunya.com