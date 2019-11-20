Geleceğe Şahinbey Belediyesi'nin gençlik merkezlerinde hazırlanıyorlar

20.11.2019 15:18 | Son Güncelleme: 20.11.2019 15:23

Şahinbey Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde eğitim alan binlerce öğrenci LGS ve YKS (TYT-AYT) sınavlarına hazırlanıyor.



Şahinbey Belediyesi, LGS'ye 20 bin 355, YKS (TYT-AYT)'ye ise 12 bin 543 olmak üzere toplam 32 bin 898 öğrenciyi öğretmenlerin desteğinde sınavlara hazırlıyor. 2009 yılından bu yana Şahinbey Belediyesi'nin sosyal tesislerinde ve gençlik merkezlerinden 179 bin 32 öğrenci eğitim alarak önemli liseleri ve üniversiteleri kazandı.



"Eğitime önem veriyoruz"



Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, eğitime her zaman destek olmaya çalıştığını belirterek, "Doğumdan ölüme kadar her şey eğitimden geçiyor. Belediye olarak birçok çalışma yürütüyoruz. Sosyal tesislerimizde şimdiye kadar birçok öğrenciye eğitim verdik. Dershaneye gitme imkanı olmayan öğrencilere hizmet verdik ve öğrenciler de gerçek anlamda başarılı oldular. Ben öğrencileri ve onların öğretmenlerini yürekten kutluyorum. Geleceğimize yön verecek olan gençlerimiz için elimizden gelen desteği vermeye hazırız" dedi.



Başkan Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ettiler



Şahinbey Belediyesi'nin sosyal tesislerinde ve gençlik merkezlerinde eğitim gören öğrenciler kendilerine verilen imkanlardan dolayı Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ederek, "Şahinbey Belediyesi'nde aldığımız eğitimin karşılığı olarak hiçbir ücret ödemiyoruz. Belediyemiz tarafından verilen kitaplar ve testlerle sınavlara çok iyi bir şekilde hazırlanabiliyoruz. Öğretmenlerimizin bize olan ilgisi çok iyi. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na bize vermiş olduğu imkanlardan dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştular. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA