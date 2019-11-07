"Geleceğe Nefes'te sahiplenilen fidan sayısı 13 milyona ulaştı"

07.11.2019 12:50 | Son Güncelleme: 07.11.2019 12:50

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Geleceğe Nefes seferberliğinde 11 milyon fidanı sahiplendirmek üzere yola çıktık. Bugün itibarıyla 13 milyonun üzerinde fidan sahiplendirildi. 9 milyonu aşkın birey bireysel sertifika aldı." dedi.

Pakdemirli, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan, 11 Kasım saat 11.11'de gerçekleştirilecek "Geleceğe Nefes" seferberliğindeki son gelişmeleri paylaştı.

İstanbul'da gazetecilerle bir araya gelen Pakdemirli, gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakma hedefindeki projede gelinen noktayı anlattı.

"Geleceğe Nefes" seferberliğine inanılmaz talep geldiğini ifade eden Pakdemirli, şu bilgileri verdi:

"Bir günde 3 milyon dikebilir miyiz diye başladık, 11 milyon fidana ulaşmak için yola çıktık. 11.11 tarihinde saat 11.11'de gerçekleştirilecek etkinliğimizde önemli olan toplumsal katılımı almaktı. Kampanyaya inanılmaz bir ilgi ve talep oldu. Milletimizin her bireyine ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Cumhurbaşkanımız bundan sonra her yıl 11 Kasım'ı Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan etti, teşekkür ediyoruz.

Etkinlik çerçevesinde 81 ilde 3 saatte 2 bin 23 lokasyonda fidan dikeceğiz. Millet, kampanyamızı sahiplendi. O kadar yoğun talep oldu. 11 milyon fidanı sahiplendirmek üzere yola çıktık. Bugün itibarıyla 13 milyonun üzerinde fidan sahiplendirildi. 11'inde 11 milyon fidan dikeceğiz, akabinde de sahiplenilen fidanları kasım ayı içinde dikeceğiz. 9 milyonu aşkın birey bireysel sertifika aldı. Fidan dikmeyi memleket meselesi haline getirdikleri için milletimize teşekkürler... 11 Kasım'da bir değil, 2 dünya rekoru kıracağız."

(Sürecek)

Kaynak: AA