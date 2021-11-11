"Geleceğe Nefes" projesinde Yalova'da fidanlar toprakla buluşturuldu - Haberler
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"Geleceğe Nefes" projesinde Yalova'da fidanlar toprakla buluşturuldu

AA / Sıtkı Yıldız - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan "Geleceğe Nefes" seferberliği çerçevesinde Yalova'da 7 bin 300 fidan dikimi yapıldı.

YALOVA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan "Geleceğe Nefes" seferberliği çerçevesinde Yalova'da 7 bin 300 fidan dikimi yapıldı.

"Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" sloganıyla 81 ilde eş zamanlı düzenlenen etkinlik kapsamında Yalova merkeze bağlı Kurtköy Orman Deposu'nda tören düzenlendi.

Programda, üzerlerine kamyanya sloganının bulunduğu yelekleri giyen Vali Muammer Erol, kurum müdürleri ve gönüllüler, saatler 11.11'i gösterdiğinde fidanları toprakla buluşturdu.

Etkinlikte, Himalaya sediri, batı ladini, ıhlamur, defne ve fıstık çamı olmak üzere 7 bin 300 fidanın dikimi gerçekleştirildi.

Ayrıca, il genelinde yıl sonuna kadar toplam 367 bin fidanın toprakla buluşturulmasının sağlanacağı bildirildi.

AA / Sıtkı Yıldız - Son Dakika Haberleri
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