"Geleceğe Nefes Ol" kampanyası Şanlıurfa Vali Yardımcısı Metin Esen ve Orman Bölge Müdürü Cevdet Çiçek, "Geleceğe Nefes Ol " kampanyası kapsamında fidan dikimi yapılan alanlarda incelemelerde bulundu.

Şanlıurfa Vali Yardımcısı Metin Esen ve Orman Bölge Müdürü Cevdet Çiçek, "Geleceğe Nefes Ol " kampanyası kapsamında fidan dikimi yapılan alanlarda incelemelerde bulundu.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Yardımcısı Esen ile Çiçek, 11 Kasım 2019'da vatandaşların desteğiyle kentte dikilen zeytin ve çam fidanlarını inceledi, görevlilerden bilgi aldı.

Esen, fidanların daha iyi gelişmesi için ot alma, çapalama ve sulama işlerinin zamanında yapılması talimatını verdi.

İncelemeler sırasında Şanlıurfa Orman İşletme Müdürü Kenan Özkınacı ve Orman İşletme Müdür Yardımcısı Şevket Tepe de hazır bulundu.

Kaynak: AA