"Geleceğe Nefes" kampanyasına Bandırma'dan destek

07.11.2019 17:16 | Son Güncelleme: 07.11.2019 17:18

Türkiye genelinde, Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, "Geleceğe Nefes" sloganıyla hayata geçirilecek fidan dikim kampanyasına Bandırma da büyük destek verecek.

Bandırma Orman İşletme Müdürü Taner Nişancı, 11.11.2019 günü, saat 11.11'de, ülkemizin çeşitli kentlerinde toplam 11 milyon fidanın toprakla buluşacağını vurgulayarak, şu bilgiyi verdi:

"Biz de bu kapsamda, Happy Center'in arkasındaki alana çınar, at kestanesi, fıstık çamı, iğde gibi fidanlardan oluşan toplam 5700 afet fidan dikeceğiz. Yine müdürlüğümüzün sorumluluk alanında yer alan Marmara, Gönen ve Susurluk ilçelerinde de fidanlarımızı toprakla buluşturacağız. Marmara'da, geçtiğimiz yaz aylarında yanan bölgeye, Gönen'de Balcı, Balcı Dede ve Güneş mahallelerine, Susurluk'ta ise Yıldız Mahallesi Yalı boyu bölgesine fidan dikimi gerçekleştireceğiz. Böylece Bandırma, Marmara, Gönen ve Susurluk ilçelerine toplam 23 bin fidan dikmiş olacağız."

Nişancı, Bandırma, Marmara, Gönen ve Susurluk'ta, 11 Kasım'da gerçekleşecek fidan dikimlerine tüm vatandaşları davet etti.

Bandırma Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri de konuyla ilgili olarak şu bilgiyi verdi:

"Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlıkları arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde, Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde, denetimli serbestlik altında bulunan yükümlüler ile açık ceza infaz kurumundaki hükümlülerin katılımıyla fidan dikimi, fidan dağıtımı, fidan dikilecek alanların hazırlanması için 15 yükümlü ile 15 hükümlü olmak üzere toplam 30 kişi tarafından 5 bin fidanın dikim yeri çukurları hazırlanarak işgücü desteği sağlanmıştır."

Kaynak: AA