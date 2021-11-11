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"Geleceğe Nefes" kampanyası sertifikasına e-devlet üzerinden ulaşılabiliyor

AA / Zeynep Canlı - Haberler | Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilen "Geleceğe Nefes" kampanyası kapsamında her vatandaş, dikilen fidanlara karşılık kendi adlarına düzenlenen sertifikalarını, e-devlet üzerinden görüntüleyebiliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilen "Geleceğe Nefes" kampanyası kapsamında her vatandaş, dikilen fidanlara karşılık kendi adlarına düzenlenen sertifikalarını, e-devlet üzerinden görüntüleyebiliyor.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Milli Ağaçlandırma Günü çerçevesinde, bugün 81 ilin yanı sıra birçok ülkede planlanan etkinliklere milyonlarca vatandaşın katılımı bekleniyor.

Kampanya kapsamında, vatandaşlar, dikilen fidanlara karşılık kendi isimlerine özel düzenlenen "Geleceğe Nefes" sertifikasına e-devlet sisteminden ulaşabiliyor.

Sertifikada kişilerin adına dikilen 3 bölgenin isminin yanı sıra "Bugün fidan yarın nefes diyerek fidan sahiplendiğiniz, geleceğe nefes olduğunuz için teşekkür ederiz." mesajı yer alıyor.

Etkinlik çerçevesinde, yıl sonuna kadar Orman Genel Müdürlüğü tarafından yetiştirilen 252 milyon fidanın "geleceğe nefes" olması bekleniyor.

AA / Zeynep Canlı - Ekonomi Haberleri
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