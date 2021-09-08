Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında Van'da 286 bin fidan toprakla buluşturulacak

Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında yıl sonuna kadar Türkiye'de 252 milyon, Van'da ise 286 bin fidan toprakla buluşturulacak.

Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında yıl sonuna kadar Türkiye'de 252 milyon, Van'da ise 286 bin fidan toprakla buluşturulacak.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, vatandaşlara Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidan dikme çağrısında bulundu. Bu kapsamda Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yılsonuna kadar Van'da 286 bin fidanın toprakla buluşturacağını duyurdu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bu yılsonuna kadar dikilecek fidanlara ilişkin bilgi verdi.

Bakan Pakdemirli'nin verdiği bilgilere göre Türkiye genelinde 252 milyon, Van özelinde ise 286 bin fidanın dikileceği vurgulandı. Yaklaşık 1 ay önce Türkiye'nin birçok yerinde çıkan orman yangınları, özellikle Akdeniz bölgesinde ağır bilançolar bıraktı. Ormanların tamamen küle dönmesinin ardından yanan yerleri yeniden ağaçlandırma çalışmaları gündeme geldi ve Tarım ve Orman Bakanlığı, insanların yüreğine bir nebze de olsa su serpecek yeni girişimlerde bulundu.

Yanan yerleri yeniden ağaçlandırmak için Geleceğe Nefes adlı bir kampanya düzenlediğini belirten Tarım ve Orman Bakanlığı, her vatandaş için 3, toplamda 252 milyon fidanı bu yıl bitmeden dikeceklerini açıkladı.

Yanan bitkiler kısa bir süre içerisinde kendini toparlayacak olsa da Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda bulunan 169'unca madde, yanan ormanların yerinde faaliyet yapılmasını engellemek amacıyla fidan dikilmesini zorunlu kılıyor. Bu yüzden de Akdeniz'de zarar gören tüm ormanlarda, yeniden ağaçlandırma çalışmaları başlayacak. Tarım ve Orman Bakanlığı, bu yıl sona ermeden Geleceğe Nefes adlı kampanyası kapsamında toplamda 252 milyon fidan dikeceklerini açıkladı. Bakanlık, aynı zamanda kızılçam ağaçlarının 40-50 metre boyutlarına normalden kısa bir sürede gelebilmesi için çalışmalar yapacaklarını, yeni alanlarda yapılacak ağaçlandırmanın %30'unun aylantus ve keçiboynuzu gibi yangına dayanıklı ağaç tohumlarından oluşacağını dile getirdi.

Bakan Pakdemirli'nin verdiği bilgilere göre Van'da 286 bin, Kars'ta 285 bin, Bingöl'de 281 bin, Rize'de 244 bin, Bartın'da 198 bin, Iğdır'da 171 bin, Artvin'de 169 bin, Muş'ta 157 bin, Kilis'te 143 bin, Gümüşhane'de 141 bin, Ardahan'da 96 bin, Bayburt'ta 90 bin, Tunceli'de 83 bin, Batman'da 83 bin, Şırnak'ta 81 bin, Hakkari'de 80 bin fidan toprakla buluşturulacak.

Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında yapılacak olan fidan dikimine tüm Vanlıları davet etti. Hacı Yılmaz

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Kaynak: Habermetre