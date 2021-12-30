Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında 252 milyonuncu fidan toprakla buluşturuldu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınları esnasında 84 milyon için üçer fidan dikilmesi için söz verdiklerini anımsatarak, "Bugün itibarıyla 252 milyonuncu fidanı diktik." dedi.

Pakdemirli, Beştepe Millet Parkı'nda "Geleceğe Nefes" kampanyası kapsamında kendi adına ayrılan 3 fidanı dikti.

AK Parti iktidarları döneminde 19 yıldır ormanın sürekli korunduğuna işaret eden Pakdemirli, bu sürede Cumhuriyet tarihinin en büyük ağaç dikme seferberliklerinin yapıldığını söyledi.

Türkiye'nin, orman varlığını artıran nadir ülkelerden olduğunun altını çizen Pakdemirli, şu ifadeleri kullandı:

"2002'de orman varlığımız 20,8 milyon hektar iken bugün itibarıyla 22,9 milyon hektara gelmiş durumdayız. Şu ana kadar AK Parti iktidarlarında 5,5 milyar fidanı toprakla buluşturduk ve ağaçlandırmada Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü istatistiklerine göre Avrupa'da birinci, dünyada dördüncü sıradayız. Erozyonla mücadelede de dünyada en önde gelen ülkelerden birisiyiz."

Pakdemirli, 11 Kasım'ın "Milli Ağaçlandırma Günü" ilan edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"11 Kasım 2019'tan başlamak üzere Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal kampanyasını düzenledik. O gün 2,1 milyon vatandaşımız 13,8 milyon fidanı 4 saat gibi kısa bir sürede toprakla buluşturarak Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir birlikteliğe imza attı. Geçen yıl 11 Kasım'da pandemiden dolayı çok olmamakla beraber 28 ülkeyle bu etkinliği yaptık. 84 milyon için üçer fidan dikeceğiz diye orman yangınları esnasında söz vermiştik. Bugün itibarıyla 252 milyonuncu fidanı diktik. 2022'de hedefimiz 630 milyon fidanı dikmek olacak."

Bakan Pakdemirli, 2023 yılında da 2003'ten sonra dikilen fidan sayısını 7 milyara ulaştırarak dünyada yaşayan her insan için bir fidan dikme hedefini yakalayacaklarını sözlerine ekledi.