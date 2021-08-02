'Geleceğe Nefes kampanyası' ile ücretsiz fidan sahiplenilebiliyor

ORMAN Genel Müdürlüğü (OGM), 'Geleceğe Nefes kampanyası' kapsamında tüm illeri kapsayan fidan dikim haritasının yer aldığı www.gelecegenefes.com adresi üzerinden herkesin ücretsiz fidan sahiplenebildiğini veya bağışta bulunabildiğini bildirdi.

ORMAN Genel Müdürlüğü (OGM), ' Geleceğe Nefes kampanyası' kapsamında tüm illeri kapsayan fidan dikim haritasının yer aldığı www.gelecegenefes.com adresi üzerinden herkesin ücretsiz fidan sahiplenebildiğini veya bağışta bulunabildiğini bildirdi.

OGM'den yapılan yazılı açıklamada, orman yangınlarına ilişkin Türkiye genelinde sivil toplum kuruluşları, şirketler ve bireysel katılımlarla büyüyen bağış kampanyaları ile yangından zarar gören ormanların yeniden ağaçlandırılması için destek olmaya devam edildiği bildirildi.

"YANAN ALANLARIN AĞAÇLANDIRILMASI 1 YIL SÜRÜYOR"

Açıklamada, Türkiye'deki tüm ormanlık alanların Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından yönetildiği belirtilerek, "Yanan orman alanlarının yeniden ağaçlandırılması yetkisinin de yine Orman Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğunda yer aldığı ifade edildi. Bu arazilerde, Orman Genel Müdürlüğü'nün dışında bir başka kurum ve kuruluşun, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın izni ve denetimi olmaksızın ağaçlandırma yapma yetkisi bulunmuyor. Ayrıca orman yangınları sonrası yanan alanların yeniden ağaçlandırılması ya da herhangi bir kamu arazisinin ağaçlandırılması maksadıyla yapılan tüm bağışlar, Orman Genel Müdürlüğü'nün bu amaçla açmış olduğu resmi hesaplara aktarılıyor. Yanan alanların yeniden ağaçlandırılmasına yönelik bağış toplayan kurum ve kuruluşlar, sivil toplum örgütleri, dernekler ve vakıflar, toplamış oldukları bu bağışların amacına uygun olarak kullanılması için, bağış miktarlarını Orman Genel Müdürlüğü'nün şartlı bağış hesaplarına aktarmakla yükümlüler. Dolayısıyla geçmişten bugüne başka hiçbir kurum ve kuruluşun, STK'nın, vakıf ve derneğin yanan orman alanlarını kendi inisiyatifi ile ağaçlandırma yetkisi bulunmuyor. Her orman yangını sonrasında yanan alanların Orman Genel Müdürlüğü tarafından ivedi olarak temizliği yapılarak, fidan dikimleri için uygun sahalar hazırlanıp, ilk fidan dikim döneminde de fidan dikimlerine başlanıyor. Yanan alanların ağaçlandırılma çalışmaları da en geç 1 yıl içerisinde tamamlanıyor" denildi.

Açıklamada, fidan bağışlarının nereye ve nasıl yapıldığı ile ilgili de, "Yangınlardan zarar gören orman alanlarını yeşertmek için 'Yeşil Vatan' sloganıyla sürdürülen 'Geleceğe Nefes' kampanyasına Türkiye'nin dört bir yanından yardım yağıyor. 2019 yılında başlatılan Geleceğe Nefes kampanyasıyla, tüm illeri kapsayan fidan dikim haritasının yer aldığı www.gelecegenefes.com adresi üzerinden 7'den 70'e herkes ücretsiz fidan sahiplenebiliyor veya bağışta bulunabiliyor" denildi.

- Ankara

Kaynak: Demirören Haber Ajansı