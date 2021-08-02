'Geleceğe Nefes kampanyası' ile ücretsiz fidan sahiplenilebiliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

'Geleceğe Nefes kampanyası' ile ücretsiz fidan sahiplenilebiliyor

'Geleceğe Nefes kampanyası' ile ücretsiz fidan sahiplenilebiliyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ORMAN Genel Müdürlüğü (OGM), 'Geleceğe Nefes kampanyası' kapsamında tüm illeri kapsayan fidan dikim haritasının yer aldığı www.gelecegenefes.com adresi üzerinden herkesin ücretsiz fidan sahiplenebildiğini veya bağışta bulunabildiğini bildirdi.

ORMAN Genel Müdürlüğü (OGM), 'Geleceğe Nefes kampanyası' kapsamında tüm illeri kapsayan fidan dikim haritasının yer aldığı www.gelecegenefes.com adresi üzerinden herkesin ücretsiz fidan sahiplenebildiğini veya bağışta bulunabildiğini bildirdi.

OGM'den yapılan yazılı açıklamada, orman yangınlarına ilişkin Türkiye genelinde sivil toplum kuruluşları, şirketler ve bireysel katılımlarla büyüyen bağış kampanyaları ile yangından zarar gören ormanların yeniden ağaçlandırılması için destek olmaya devam edildiği bildirildi.

"YANAN ALANLARIN AĞAÇLANDIRILMASI 1 YIL SÜRÜYOR"

Açıklamada, Türkiye'deki tüm ormanlık alanların Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından yönetildiği belirtilerek, "Yanan orman alanlarının yeniden ağaçlandırılması yetkisinin de yine Orman Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğunda yer aldığı ifade edildi. Bu arazilerde, Orman Genel Müdürlüğü'nün dışında bir başka kurum ve kuruluşun, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın izni ve denetimi olmaksızın ağaçlandırma yapma yetkisi bulunmuyor. Ayrıca orman yangınları sonrası yanan alanların yeniden ağaçlandırılması ya da herhangi bir kamu arazisinin ağaçlandırılması maksadıyla yapılan tüm bağışlar, Orman Genel Müdürlüğü'nün bu amaçla açmış olduğu resmi hesaplara aktarılıyor. Yanan alanların yeniden ağaçlandırılmasına yönelik bağış toplayan kurum ve kuruluşlar, sivil toplum örgütleri, dernekler ve vakıflar, toplamış oldukları bu bağışların amacına uygun olarak kullanılması için, bağış miktarlarını Orman Genel Müdürlüğü'nün şartlı bağış hesaplarına aktarmakla yükümlüler. Dolayısıyla geçmişten bugüne başka hiçbir kurum ve kuruluşun, STK'nın, vakıf ve derneğin yanan orman alanlarını kendi inisiyatifi ile ağaçlandırma yetkisi bulunmuyor. Her orman yangını sonrasında yanan alanların Orman Genel Müdürlüğü tarafından ivedi olarak temizliği yapılarak, fidan dikimleri için uygun sahalar hazırlanıp, ilk fidan dikim döneminde de fidan dikimlerine başlanıyor. Yanan alanların ağaçlandırılma çalışmaları da en geç 1 yıl içerisinde tamamlanıyor" denildi. 

Açıklamada, fidan bağışlarının nereye ve nasıl yapıldığı ile ilgili de, "Yangınlardan zarar gören orman alanlarını yeşertmek için 'Yeşil Vatan' sloganıyla sürdürülen 'Geleceğe Nefes' kampanyasına Türkiye'nin dört bir yanından yardım yağıyor. 2019 yılında başlatılan Geleceğe Nefes kampanyasıyla, tüm illeri kapsayan fidan dikim haritasının yer aldığı www.gelecegenefes.com adresi üzerinden 7'den 70'e herkes ücretsiz fidan sahiplenebiliyor veya bağışta bulunabiliyor" denildi.


- Ankara
'Geleceğe Nefes kampanyası' ile ücretsiz fidan sahiplenilebiliyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika... Bakan Bilgin: '(Memurların toplu sözleşme görüşmeleri) Türkiye, çalışanlarını enflasyonun altında ezdirmeyecektir.
Son dakika... Bakan Bilgin: "(Memurların toplu sözleşme görüşmeleri) Türkiye, çalışanlarını enflasyonun altında ezdirmeyecektir.
AZERBAYCAN YANGIN SÖNDÜRME EKİPLERİ, TÜRKİYE'YE GİRİŞ YAPTI
AZERBAYCAN YANGIN SÖNDÜRME EKİPLERİ, TÜRKİYE'YE GİRİŞ YAPTI
Bu görüntüleri izlemeye yürek dayanmaz! İşte Marmaris'in yangından önceki ve sonraki hali
Bu görüntüleri izlemeye yürek dayanmaz! İşte Marmaris'in yangından önceki ve sonraki hali
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Mustafa Varank Süleyman Soylu Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Erken Diana Spencer İbrahim Tatlıses Mohammed Al Saloussi
Spor Muslera Mete Gazoz Rıza Kayaalp Nihat Özdemir Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
'Geleceğe Nefes kampanyası' ile ücretsiz fidan sahiplenilebiliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 12:08:15. #1.15#

title