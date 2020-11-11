"Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" Programı
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"Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" Programı

11.11.2020 15:09 | Son Güncelleme: 11.11.2020 15:09

Malatya'nın Darende ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" Programı kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu.

Malatya'nın Darende ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" Programı kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu.

Hulusi Efendi Vakfı tarafından ilçenin Yazıköy Mahallesi'ndeki Ahmet Şemsettin Ateş Hatıra Ormanı'nda gerçekleştirilen etkinliğe katılan Kaymakam Malik Çalışır, "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" programı kapsamında, ilçe genelinde on binlerce fidanın dikildiğini söyledi.

İlçenin orman varlığını artırmak için çalıştıklarını kaydeden Çalışır, "Ülkemizin farklı kentlerinde yaz döneminde yaşanan orman yangınlarında çok üzüldük. Ormanın ne demek olduğunu toplumumuzun tüm kesimi çok ciddi manada anladı. Gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakmak için bugün burada çam fidanlarımızı toprakla buluşturuyoruz. Emeği geçen vakıf yetkililerine ve gönüllülerine çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Darende Belediye Başkan Yardımcısı Tuncer Çalık da ülkede her geçen gün yeşile hassasiyetin arttığını belirterek, "Vatandaşlarımızın doğaya karşı bilinçleri her geçen gün artıyor. Geleceğe nefes için tüm vatandaşlarımızı toprağa ve yeşile daha fazla özen göstermeye davet ediyorum." diye konuştu.

Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı Genel Müdürü Orhan Dinç ise etkinliğe katılan ilçe protokolüne teşekkür ederek, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında vakıf olarak 800 çam ve 300 mavi ladin fidanının dikiminin yapıldığını bildirdi.

İlçenin orman varlığının arttırılmasına yönelik farklı zamanlarda etkinlikler düzenlediklerini kaydeden Dinç, dikilen fidanların nesillere çok ciddi katkılar sağlayacağını, ülkenin güzelleşmesine, havanın temizlenmesine katkı sunacağını dile getirdi.

Dinç, son olarak vakıf olarak ağaçlandırma çalışmalarına ilçenin farklı noktalarında ay boyunca devam edeceğini kaydetti.

Etkinlikte protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrenciler fidanları toprakla buluşturup can suyu verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayhan İşcen

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