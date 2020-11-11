"Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" Programı
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"Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" Programı

11.11.2020 13:43 | Son Güncelleme: 11.11.2020 13:43

Milli Ağaçlandırma Günü "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" Programı kapsamında Gaziantep'in İslahiye ilçesinde fidan dikimi gerçekleştirildi.

Milli Ağaçlandırma Günü "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" Programı kapsamında Gaziantep'in İslahiye ilçesinde fidan dikimi gerçekleştirildi.

İslahiye ilçesine bağlı Ağalarobası mevkisinde, geçen yıl yangında zarar gören yaklaşık 20 hektarlık alana 2 bin fidan dikildi.

Nurdağı Ağaçlandırma ve Orman Muhafaza İşletme Şefi Yıldız Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kampanya ile amaçlarının ağaç sevgisini aşılamak ve doğaya katkı sağlamak olduğunu belirterek, kampanya kapsamında Kaymakamlık, Belediye ve diğer kurumların desteğiyle İslahiye'deki ormanlık alanda 2 bin, Nurdağı'nda ise 5 bin olmak üzere vatandaşlara gelir getirici olmak üzere selvi, fıstık çamı, meşe türleri ile badem fidesi dikimi yapıldığını söyledi.

Belediye Başkanı Kemal Vural da daha çok ağaç dikilmesinin önemli olduğunu dile getirerek, ağaçları halkın koruması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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