"Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes" kampanyası kapsamında Dışişleri Bakanlığı bahçesine 22 fidan dikildi

Dışişleri Bakan Yardımcıları Yavuz Selim Kıran ve Büyükelçi Faruk Kaymakcı, "Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes" kampanyası kapsamında Dışişleri Bakanlığı bahçesine 22 fidan dikti.

Bakanlık bahçesinde düzenlenen etkinliğe Bakan Yardımcıları Kıran ve Kaymakcı ile Bakanlık çalışanları katıldı.

Kıran, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin "Yeşil Kalkınma Devrimi"ne yaptıkları katkıdan dolayı mutlu olduklarını belirterek, 2 yıl önce, Cumhurbaşkanlığı himayesinde başlayan ağaçlandırma seferberliğinin kapsamının genişlediğini, "Geleceğe Nefes" sloganıyla geçen yıl 24 ülkede bu seferberliğe katkıda bulunulduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın ziyareti vesilesiyle Beştepe'de 15 Temmuz Demokrasi Müzesi mevkisindeki Millet Ormanı'nda bu seferberliği başlattığını dile getiren Kıran, "Bugün ülkemizin dört bir köşesinde 252 milyon fidan dikilecek ve aslında Akdeniz ve Ege'de son dönemde hepimizin yüreğini yakan yangınların da telafisi bakımından bütün milletimize, bütün dünyaya önemli bir mesaj ve moral teşkil edecek." dedi.

Kıran, Türkiye'nin "yeşil kalkınmaya" verdiği önemin, Paris İklim Anlaşması'nın yürürlüğe girmesiyle yeni bir boyut kazandığına dikkati çekerek, Türkiye'nin bu alanda hazırladığı eylem planının hayata geçilmesi noktasında, Bakanlığın ve Türkiye'nin her bir kurumunun çok ciddi çalışmalarının ve çabalarının olduğunu söyledi.

"Biz, kıyamet kopsa dahi elinde bir fidan varsa onu dikin diyen bir peygamberin ümmetiyiz." ifadesini kullanan Kıran, çevreye duyarlı bir kalkınmaya, gönülden inandıklarını ve bütün projelerini buna göre şekillendirdiklerini kaydetti.

Kıran, son dönemde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bakanlık bahçesinde, kabul programlarını gerçekleştirdiğini belirterek, şunları söyledi:

"Bakanlığımızın bahçesinde çok çeşit ağaç var. Onlara gözümüz gibi bakmayı görev addediyoruz. 651 ağacımız var bahçemizde, bugün 22 ağacı daha 651 ağacımıza ilave ettik. 673 ağacımız oldu bahçemizde. İnşallah bunların sayısını artıracağız."

Konuşmanın ardından Bakan Yardımcıları ve Bakanlık çalışanları fidan dikimini gerçekleştirdi.

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