25.10.2019 17:22

Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, "Geleceğe Nefes-11 Milyon Fidan" kampanyası kapsamında Aydın'da 100 bin fidanı toprakla buluşturacaklarını bildirdi.

Aydın Orman İşletme Müdürlüğü'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Yaprak, ülke genelinde 11 Kasım Pazartesi günü saat 11: 11'de 11 milyon fidanın toprakla buluşacağını söyledi.

Muğla ve Aydın'da toplam 300 bin fidanı toprakla buluşturacaklarına dikkati çeken Yaprak, Aydın'ın 15 ilçesindeki 34 noktada 9 bin kişiyle fidanları dikeceklerini kaydetti.

Kızılçam, selvi, incir, kestane, zeytin gibi fidanların dikileceğini vurgulayan Yaprak, "Amacımız, ülke genelinde ağaç ve orman sevgisini arttırmak, toplumun bütün kesimlerinin çevre duyarlılığı hakkında farkındalık oluşturmak. Muğla'da 200 bin, Aydın'da da 100 bin fidanı toprakla buluşturacağız. Aydın'da gelir getirici ağaçlandırma yapacağız. Bu sene dikim sezonunda, toplumun her kesimden vatandaşlarla yanan sahaları tamamen ağaçlandırılmış hale getireceğiz." dedi.

Toplantıya Aydın Orman İşletme Müdürü Yusuf Karartı ve Nazilli Orman İşletme Müdürü Türkay Karaçay da katıldı.

Kaynak: AA